Η Τουρκία προκαλεί ξανά στο Αιγαίο με 5 παραβιάσεις και μια παράβαση του FIR Αθηνών

Τουρκικό αεροσκάφος τύπου ATR-72 πέταξε σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στο FIR Αθηνών στο Αιγαίο χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, ενώ προχώρησε και σε πέντε παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας έκανε συνολικά 5 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και μία παράβαση στο FIR Αθηνών στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Το τουρκικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Πηγή: OnAlert.gr