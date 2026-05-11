Άνδρας ξυλοκόπησε την κοπέλα του μέσα σε καφετέρια στο Ηράκλειο – «Δεν φταίει εκείνος, εγώ το προκάλεσα», λέει η νεαρή

Ένα σοκαριστικό βίντεο, βλέπει το φως της δημοσιότητας με έναν άνδρα να ξυλοκοπεί τη σύντροφό του σε καφετέρια στο Ηράκλειο.

Το περιστατικό που σοκάρει, έγινε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, 06.05.2026 με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε η νεαρή κοπέλα από τον σύντροφό της μέσα στην καφετέρια του Ηρακλείου. Παρά το ότι την ξυλοκόπησε, η 24χρονη, τον προστατεύει και δεν τον κυνηγά νομικά.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες που κατέγραψαν καρέ – καρέ την επίθεση, η 24χρονη κοπέλα σέρνεται από τον σύντροφό της στο πάτωμα, ξυλοκοπείται και σώζεται από έναν άνθρωπο που έτυχε να βρίσκεται εκεί.

Η 24χρονη μίλησε στην εκπομπή Live News και είπε μεταξύ άλλων πως «Τώρα προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με τα χαρτιά να φύγουμε και εμείς, γιατί αφού τα έχουμε χάσει, δεν έχει κανένα… καμία ουσία να μείνουμε άλλο. Ναι, εντάξει, προς το παρόν ναι, γιατί είναι και αυτός εδώ, όπως σου είπα, δε γνωρίζει τη γλώσσα. Δε μπορώ να τον εγκαταλείψω έτσι στο πουθενά και να μην έχει και τα χαρτιά του».

Όπως φαίνεται από αυτά που λέει, προσπαθεί να προστατεύσει τον δράστη, δίνοντας μια εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με όσα φαίνονται στο βίντεο.

«Μια χαρά είμαι. Δεν υπάρχει κάτι. Το παιδί εντάξει είχαμε… καταρχάς αυτό ήθελα να πω ότι στο βίντεο δε δείξανε ποιος ξεκίνησε, τι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ξεκίνησα κάπως».

Όπως δηλώνει, ήταν η πρώτη φορά που η κατάσταση ξέφυγε. Μετά το συμβάν, έφυγε, δεν κάλεσε την αστυνομία και ξαφνικά είδε τα βίντεο.

«Απλά εντάξει τώρα ό,τι και να έγινε, εντάξει, ποιος φώναξε το 100; Άμα ήμουνα σε μια φάση άσχημη θα το καλούσα μόνη μου. Δηλαδή δεν έχω τέτοιο πρόσωπο, ας πούμε, να υποψιαστώ ότι όλα είναι καλά. Με τίποτα».

Μέλημά της, είναι τα βίντεο που διέρρευσαν.

«Γιατί όλα τα βίντεο και όλα αυτά γίνανε viral, ενώ δεν έπρεπε. Για ποιο λόγο γίνανε;».

«Εγώ φταίω, έριξα νερό στα ρούχα του…»

Η κοπέλα προστατεύει τον δράστη, θεωρώντας πως σε ό,τι έγινε, συνέβαλε η ίδια στη βίαιη αντίδρασή του.

«Ναι, το ξεκίνησα εγώ. Έπινα κάτι και του το έριξα κάπως απάνω του. Έπινα εκεί κάτι, έναν καφέ, δε θυμάμαι. Ναι, και του το έριξα κάπως με τα λόγια που μου ‘πε, αυτό έγινε στην ουσία. Μετά αντέδρασε κι αυτός κάπως νευρικά».

Το ζευγάρι, εδώ και 2 χρόνια ήρθε από την Ρουμανία στην Κρήτη, για μια καλύτερη ζωή. Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζαν προβλήματα με τα χαρτιά διαμονής τους.

«Γιατί του είπα και κάποιες… δηλαδή του λέω τώρα χάσαμε και τα χαρτιά όλα, εσύ να δούμε που θα πας δε με ενδιαφέρει. Επειδή τα χρήματα τα διαθέτω εγώ. Και μου λέει εντάξει, και μένα δε μου δίνεις ας πούμε κάποιο ποσοστό να δω τι θα κάνω. Του είπα όχι. Τι να κάνεις. Αυτό έγινε λοιπόν το θέμα», ανέφερε.

«Εγώ δεν ήμουνα εκεί, αυτό σου λέω. Ότι εγώ τον παράτησα εκεί. Του λέω εντάξει, δες τι θα κάνεις από δω και πέρα μετά τη φασαρία. Δηλαδή, θα τα ξαναβρίσκαμε ίσως εμείς. Εντάξει, δε γίνεται να τον παρατούσα έτσι εντελώς», είπε ακόμη.

Ο δράστης συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη δεν ζήτησε την ποινική του δίωξη.