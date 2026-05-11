Λευκάδα: Η στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης των εκρηκτικών που βρέθηκαν στο drone

Τη στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης των εκρηκτικών που βρέθηκαν στο drone στη Λευκάδα, παρουσιάζει βίντεο ντοκουμέντο του MEGA τη Δευτέρα (11.05.2026). Στις αποκλειστικές εικόνες της εκπομπής Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο αποτυπώνεται η ώρα της καταστροφής των εκρηκτικών μέσα στη θάλασσα.

Το βίντεο καταγράφει την ανατίναξη στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, των περίπου 300 κιλών εκρηκτικών που περιείχε το drone που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα την προηγούμενη εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ελεγχόμενη έκρηξη – κατά πάσα πιθανότητα ενός μέρους των εκρηκτικών του drone – έγινε φυσικά στη θάλασσα και σε απόσταση περίπου 10 – 15 μέτρων από ακτή της περιοχής του Αστακού», λέει στο Live News για το θέμα ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος, εν αποστρατεία.

Τα εκρηκτικά τύπου ΤΝΤ υψηλής απόδοσης ήταν μέσα σε τέσσερα δοχεία και ένα από αυτά εξερράγη σε βάθος 10 μέτρων.

Από το ωστικό κύμα που φαίνεται στο βίντεο ότι σχηματίστηκε, γίνεται αντιληπτό πόση ζημιά θα μπορούσε να προκαλέσει το drone εάν έπληττε κάποιον στόχο, δηλαδή ένα πλοίο ή μία λιμενική εγκατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, η αγωνία και τα ερωτήματα μεγαλώνουν για το drone, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνά τους.