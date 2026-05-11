Γεωργιάδης: Για τον χανταϊό είμαστε απολύτως έτοιμοι – Μίλησα με τον 75χρονο και συνεργάζεται πλήρως

Για τον 75χρονο συνταξιούχο που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού και τώρα βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικό», μίλησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, το απόγευμα του Σαββάτου στο LiveNews

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε με τον 75χρονο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του και δέχθηκε αμέσως να μπει σε καραντίνα για τον χανταϊό.

«Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια γιατί αντιλήφθηκε πλήρως την ανάγκη να μπει σε πολύημερο καραντίνα. Το λέω γιατί είμαστε λίγο αυστηροί ως προς την απόφαση που πήραμε. Σε άλλες χώρες επιτρέπουν τη διαμονή τους στο σπίτι τους. Θέλω να πω ποιος είναι ο λόγος. Πρώτα απ’ όλα, δεν έχουμε τρόπο να επιτηρήσουμε κάποιον αν μένει στο σπίτι του, σε καραντίνα ή όχι. Και δεύτερον, είμαστε μια χώρα τουριστική. Είμαστε στην αρχή της τουριστικής περιόδου» τόνισε ο υπουργός Υγείας.

«Οποιοδήποτε τέτοιο κρούσμα στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει παγκόσμιο γεγονός και προσωπικά αποφάσισα ότι δεν μπορώ ως υπουργός Υγείας να πάρω ένα τέτοιο ρίσκο, που θα μπορούσε να επηρεάσει το σύνολο της οικονομίας της χώρας, αλλά και τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων και των εργασιών τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι το εξήγησα στον άνθρωπο αυτό, ότι αποδέχτηκε πλήρως, συνεργάζεται πλήρως. Ο χανταϊός δεν είναι covid. Δεν έχει καμία σχέση ο Covid 19 με τον χανταϊό. Για τον χανταϊό, όπως και για κάθε παρόμοιο ιό, είμαστε απολύτως έτοιμοι».

Ο ασυμπτωματικός επιβάτης έφτασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στη χώρα μας, με ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, υπό το βάρος των μνημών από την πανδημία του κορονοϊού.

«Χθες την νύχτα 4 η ώρα έφτασε στο Αττικό. 5:09 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του στην μονάδα λοιμώξεων. Ως αιτιολογία, επειδή ο άνθρωπος δεν πάσχει, άγνωστα και μη καθορισμένα αίτια νοσηρότητας», είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο κ. Γιαννάκος διευκρίνισε ότι, λόγω του χρόνου επώασης της νόσου, που κυμαίνεται από μία έως και έξι εβδομάδες, ο ασθενής θα παραμείνει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο και θα υποβάλλεται συνεχώς σε εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για κρούσμα χανταϊού.

Ο επαναπατρισμός του έγινε με στρατιωτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, όπου είχαν μεταφερθεί και άλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Ακόμη και η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε μέσω ειδικά διαμορφωμένου χώρου, ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε επαφή με ασθενείς και συνοδούς. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο 70χρονος είναι απολύτως υγιής και θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 ημέρες, αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους.

«Όσοι επέβαιναν στο αεροπλάνο, φορούσαμε μία μάσκα υψηλής προστασίας, οι οποίες προστατεύουν, η μετάδοση δεν γίνεται εύκολα. Είναι απόλυτα υγιής, δεν υπάρχει κάποιο σημάδι ότι νοσεί», είπε ο πρόεδρος επιστημονικού συμβουλίου ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.