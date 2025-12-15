Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: «Ελπίζουμε σε κάποιο θετικό νέο» λέει ο πατέρας του 33χρονου

«Η κατάσταση παραμένει ίδια, δεν έχει προκύψει κάτι κανινούριο» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του Αλέξη
Ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη
Ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη
Κώστας Χάλκος

«Ελπίζουμε σε κάποιο θετικό νέο» λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί από την περασμένη Κυριακή στα Χανιά της Κρήτης.

Για όγδοη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Κυριακή (07.12.2025) στην Κρήτη, χωρίς ως τώρα να έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του από τις Αρχές.

Η οικογένεια περνά αγωνιώδεις στιγμές, καθώς ο ίδιος είχε ενημερώσει τον πατέρα του λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή του πως δεν αισθανόταν καλά, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στη περιοχή Αποκόρωνα έξω από τα Χανιά. Οι οικείοι ελπίζουν σε ένα θετικό νέο, αλλά η αγωνία παραμένει.

«Η κατάσταση παραμένει ίδια, δεν έχει προκύψει κάτι καινούργιο. Ελπίζουμε σε κάποιο θετικό νέο», λέει ο πατέρας του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε Ηράκλειο και Χανιά, με τη συνδρομή αστυνομίας, Πυροσβεστικής, ΕΜΑΚ και drone, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα ίχνος του 33χρονου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
204
167
109
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
COSMOTE Fiber Τo Τhe Room: Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού για κορυφαία εμπειρία internet παντού
Για 1η φορά στην Ελλάδα, αποκλειστικά από την COSMOTE TELEKOM, αξεπέραστη εμπειρία συνδεσιμότητας με κάλυψη WiFi και Internet σε κάθε γωνιά του σπιτιού με σταθερά υψηλές Gigabit ταχύτητες - Εύκολη και δωρεάν εγκατάσταση εξοπλισμού από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διακριτικές παρεμβάσεις στον χώρο χάρη στη διάφανη οπτική ίνα
COSMOTE Fiber Τo Τhe Room: Οπτική ίνα σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού για κορυφαία εμπειρία internet παντού
Δίκη Χρυσής Αυγής: Συνεχίζει το «ράπισμα» στους κατηγορούμενους η εισαγγελέας – «Κοινό modus operandi, κίνητρό τους το φυλετικό μίσος»
«Κόλαφος» υπήρξε η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής και τη δεύτερη ημέρα αγόρευσής της, επί της ενοχής των 42 κατηγορουμένων....
Ο Γιάννης Λαγός 5
Φοινικούντα: Ο γρίφος των 11 δευτερολέπτων, το συμβόλαιο θανάτου και οι άγνωστες κινήσεις των ηθικών αυτουργών – Απολογούνται ανιψιός και επιχειρηματίας
Στην υπόθεση εμπλέκεται και ακόμα ένα άτομο ο οποίος φέρει το ρόλο του συνεργού και ο οποίος καταζητείται από τις αστυνομικές αρχές
O 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας οδηγούνται στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Συνάντηση με νέους τσιγγάνους ενεργούς πολίτες της Αγίας Βαρβάρας – Στόχος η ενίσχυση της κοινωνικής συμβίωσης
Με νέους τσιγγάνους ενεργούς πολίτες στην Αγία Βαρβάρα συναντήθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. συνοδευόμενος...
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Συνάντηση με νέους τσιγγάνους ενεργούς πολίτες της Αγίας Βαρβάρας – Στόχος η ενίσχυση της κοινωνικής συμβίωσης
Newsit logo
Newsit logo