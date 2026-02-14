Ελλάδα

Εξαφάνιση Λόρα: Εντοπίστηκε στίγμα από το κινητό της στο Βερολίνο – Άγνωστο αν το χρησιμοποιεί η ίδια

Πρόκειται για το κινητό που αγόρασε από το Ρίο πριν εγκαταλείψει το σπίτι της - Εκτιμάται ότι το πούλησε με το που έφτασε στη Γερμανία
Λόρα
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα καθώς εντοπίστηκε το στίγμα του κινητού της, στο Βερολίνο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των γερμανικών αρχών για την εξαφάνισή της -μετά την αποκάλυψη πως η Λόρα πρόλαβε να ταξιδέψει στη Γερμανία-, το στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στο Βερολίνο στις 9 Φεβρουαρίου 2026.

Το κινητό της φαίνεται να χρησιμοποιείται από γυναίκα και δεν έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για την ίδια.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως πρόκειται για το κινητό που αγόρασε η 16χρονη πριν εγκαταλείψει το Ρίο. Εκτιμάται πως με το που έφτασε στη Γερμανία, το πούλησε και έτσι παραμένει άγνωστο αν χρησιμοποιείται από την ίδια ή από κάποιο άλλο άτομο που δεν εμπλέκεται στην υπόθεση της εξαφάνισής της.

Οι αρχές εντόπισαν το στίγμα της μετά από στιγμιαία άρση απορρήτου που έγινε με αποτέλεσμα να βρουν την τοποθεσία.

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στις γερμανικές αρχές, αναφέροντας πως πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό της, μιας και είναι ανήλικη και η εξαφάνισή της δεν θεωρείται οικειοθελής.

Τη Δευτέρα αναμένεται να υπάρξει επαφή των γερμανικών και ελληνικών αρχών, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Δικαστικής Συνδρομής.

Οι Γερμανοί ερευνητές εκτιμούν πως πρόκειται για οικειοθελή αποχώρηση και όχι αρπαγή.

