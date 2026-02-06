Εξαφάνιση Λόρα: Ο πατέρας της στη Γερμανία – «Είδα τη 16χρονη» λέει κάτοικος της Στουτγκάρδης

Για τη Γερμανία ταξίδεψε ο πατέρας της 16χρονης Λόρα μετά τις πληροφορίες ότι η κόρη του που αγνοείται, είχε αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Φρανκφούρτη. Την ίδια στιγμή, κάτοικος της Στουγκάρδης υποστηρίζει ότι είδε στην περιοχή του την ανήλικη.

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Λόρα, μετά και την αποκάλυψη ότι η 16χρονη ταξίδεψε αεροπορικώς στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη.

Κάτοικος της Στουτγκάρδης, επικοινώνησε με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη χθες (06.02.2026) τη νύχτα και ανέφερε πως την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου είδε μία κοπέλα που έμοιαζε εντυπωσιακά με τη μαθήτρια στο πλούσιο προάστιο Κίλεσμπεργκ.

«Ήταν περίπου τρεις το μεσημέρι. Υπήρχε κίνηση και κινούμασταν με χαμηλή ταχύτητα. Από τη δεξιά πλευρά, όπως καθόμουν στη θέση του συνοδηγού, είδα μάλλον το κορίτσι. Ήταν μόνη της. Φορούσε μαύρο καπέλο και μπουφάν, φαρδιά φόρμα και είχε ένα σακίδιο στην πλάτη. Δεν έδειχνε χαμένη, απλώς περίμενε να διασχίσει τον δρόμο. Η κίνηση ήταν αυξημένη και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε. Ήταν ολόιδια με το βίντεό σας, με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα».

Όπως επισήμανε, η απόσταση από τη Φρανκφούρτη μέχρι τη Στουτγκάρδη καλύπτεται με τρένο σε περίπου δύο ώρες.

«Στην περιοχή όπου πιστεύω ότι την είδα κατοικούν συνήθως άνθρωποι με υψηλό εισόδημα. Θεωρείται από τις πιο εύπορες συνοικίες της πόλης. Έχω ήδη ενημερώσει φίλες μου που κινούνται συχνά εκεί, καθώς και μία που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο, ώστε αν αντιληφθούν οτιδήποτε να σας ειδοποιήσουμε άμεσα. Έχει ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η ομογένεια, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε παιδιά στην ηλικία της. Μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός, καθώς εδώ στη Γερμανία δεν αφήνεις εύκολα ένα παιδί μόνο του σε αυτήν την ηλικία… υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα», καταλήγει.

Στη Γερμανία ο πατέρας της Λόρα

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» μίλησε με τον δικηγόρο της οικογένειας της Λόρα, Τηλέμαχο Μπενετάτο. Ο ίδιος θέλησε να απαντήσει σε όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι οι γονείς έχουν κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό του παιδιού τους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς της Λόρα έχουν μεταβεί δύο φορές στην Αθήνα και αναζήτησαν στοιχεία σε ξενοδοχεία και περιοχές γύρω από του Ζωγράφου, όπου η ανήλικη είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, εξερεύνησαν σταθμούς, αεροδρόμια και άλλα σημεία, παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν καλά την πρωτεύουσα.

Η μητέρα της 16χρονης δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Έχουμε πάει στην περιοχή που την είδαν στις κάμερες στου Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε πάει σε σταθμούς, σε αεροδρόμια και γύρω – γύρω σε πολλές περιοχές, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε καλά – καλά την Αθήνα».

Ο δικηγόρος της οικογένειας αποκάλυψε ότι ο πατέρας της Λόρα ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Lufthansa πως η κόρη του ταξίδεψε πράγματι προς τη Γερμανία, πληροφορία που διαβιβάστηκε επισήμως στις ελληνικές Αρχές το πρωί της 3ης Φεβρουαρίου. Λίγο αργότερα, ο ίδιος μετέβη στη χώρα, καθώς ειδοποιήθηκε ότι υπάρχει εξέλιξη στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Μπενετάτο, οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία και με γνωστούς τους στο Αμβούργο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών.

Όπως επίσης ανέφερε, οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν απαντήσει ακόμη αν η ανήλικη επιβιβάστηκε, μετά τη Φρανκφούρτη, σε άλλη πτήση, ενώ επισήμανε ότι οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου διατηρούν το υλικό μόνο για 48 ώρες.

«Πριν από λίγες ημέρες, οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι ανησυχούν σοβαρά μετά από τόσο καιρό για το παιδί τους. Αφενός, γιατί δεν διέθετε αρκετά χρήματα για να παραμείνει στη Γερμανία για πολλές ημέρες και, αφετέρου, γιατί είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος τη συνδράμει. Είναι πιθανό να έχει μπλέξει κάπου και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί από τις γερμανικές Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί αν βρίσκεται σε κίνδυνο και να εντοπιστεί», κατέληξε.

Ήταν 8 Ιανουαρίου, όταν η 16χρονη αποφάσισε να φύγει από την Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς της, να πάει στην Αθήνα με ταξί και από εκεί να ταξιδέψει αεροπορικώς για Φρανκφούρτη.