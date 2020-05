Μια ακόμη εξαφάνιση ερευνάται από τις Αρχές, με το Χαμόγελο του Παιδιού να απευθύνει έκκληση σε όποιον μπορεί να γνωρίζει κάτι.

“Στις 12/05/2020 και ώρα 02:00 π.μ., εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κερατσινίου, η Μαρίνα Στεπανιούκ, 31 ετών”, αναφέρει η ενημέρωση αρχικά.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση: “Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Μαρίνας Στεπανιούκ σήμερα, 12/05/2020, απογευματινές ώρες, και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν συγκατάθεσης των γονιών της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρίνα Στεπανιούκ έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε γκρι μπλούζα με κουκούλα, μπλε παντελόνι φόρμας και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας”.

Δείτε την φωτογραφία που έχει αναρτήσει το Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνιση

Φωτογραφίες από: Facebook / Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child.