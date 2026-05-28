Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που «κάρφωνε» μπλόκα της ΕΛΑΣ σε ομάδα στα social media

Συνελήφθη στην Κόρινθο η 26χρονη διαχειρίστρια ομάδας στα social media, η οποία ενημέρωνε τα μέλη – οδηγούς για το πού έχουν στηθεί μπλόκα της ΕΛΑΣ στους δρόμους για να τα αποφύγουν.

Στην σύλληψη της 26χρονης προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κόρινθο καθώς η γυναίκα μαζί με ακόμα έναν άτομο που αναζητείται, διαχειρίζονταν ομάδα του Viber που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα, δημιουργήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, στην οποία συμμετείχαν 3.926 μέλη.

Σύμφωνα με τις αρχές, είχε ως σκοπό την ενημέρωση των οδηγών για τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων από υπηρεσίες της Τροχαίας σε όλη τη χώρα και κυρίως στην περιοχή της Κορινθίας.

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ, διαπιστώθηκε ότι μέσω της ομάδας κοινοποιούνταν πληροφορίες σχετικά με μπλόκα και ελέγχους. Μάλιστα, στην κατοχή της 26χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, στο οποίο λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της κοινότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος της 26χρονης σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 35χρονος.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.