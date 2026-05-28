Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε γέφυρα και έπεσε σε μάντρα – Δείτε εικόνες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (28.05.2026) στη Λάρισα, όπου φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ξήλωσε γέφυρα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βόλου στην είσοδο της Λάρισα και στο ύψος της Express Service, όταν το φορτηγό εξετράπη της πορείας του, συγκρούστηκε στη γέφυρα και έπεσε σε κράσπεδο με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να καταλήξει σε μαντρότοιχο αφού παρέσυρε και σταθμευμένα ΙΧ που βρισκόταν στη μάντρα αυτοκινήτων.

Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν τον οδηγό του φορτηγού, που τον μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο, ζητώντας μάλιστα και αναζωογόνηση.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγού για να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να τον μεταφέρει στο εφημερεύον ΓΝΛ σοβαρά τραυματία. Άγνωστος παραμένει ο λόγος που ξεκόλλησε η γέφυρα αν και την ώρα εκείνη έπνεε ισχυρός άνεμος