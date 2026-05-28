Κρήτη: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα, έκανε ράμματα και έπαθε μόλυνση – «Είμαι καθηλωμένη στο κρεβάτι»

Στα επείγοντα του νοσοκομείου βρέθηκε μία 40χρονη γυναίκα στην Κρήτη μετά από σοβαρό ατύχημα, όταν έπεσε σε λακκούβα καθώς περπατούσε στον δρόμο, με αποτέλεσμα να κάνει 40 ράμματα στο ΠΑΓΝΗ.

Ο Γολγοθάς της γυναίκας ωστόσο δεν έχει τελειώσει. Η 40χρονη μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία, μία εβδομάδα μετά το ατύχημα, καθώς έπαθε και μόλυνση. «’Πλημμύρα’ το αίμα και πάθαμε σοκ. Οι άνθρωποι με το που το ‘ανοίξανε’ το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να μου κόψουν λίγο την αιμορραγία και να με στείλουν κατευθείαν στο εφημερεύον νοσοκομείο στην Κρήτη» είπε η γυναίκα μιλώντας στο Live News.

Και συμπλήρωσε: «Μπήκαμε τώρα μέσα, εισαγωγή μετά από μία βδομάδα με πυρετό και αναγκαστικά θα κάτσουμε εδώ πέρα να το καταπολεμήσουμε. Το τραύμα ήταν πολύ βαθύ. Έκαναν πάρα πολλά ράμματα».

Την ίδια ώρα, οι καταστηματάρχες της περιοχής κατήγγειλαν στο «Live News» πως δεν είναι η πρώτη φορά που ανυποψίαστοι πολίτες πέφτουν μέσα στην «παγίδα θανάτου» που είχε σχηματιστεί καταμεσής του δρόμου. «Έχει πέσει πολύς κόσμος. Ήταν μεγάλη λακκούβα και όσο περνούσε ο καιρός άνοιγε και άλλο».

Όπως είπαν, ήταν θέμα χρόνου να τραυματιστεί κάποιος, καθώς εκ πρώτης όψεως φαινόταν σαν μικρή ρωγμή στην άσφαλτο, με τους περαστικούς να μην αντιλαμβάνονται πως επρόκειτο για εκτεταμένη καθίζηση του οδοστρώματος. Όπως λένε, είχαν καλέσει πολλές φορές τον δήμο για να φτιαχτεί, χωρίς ανταπόκριση.

«Φωνάζανε οι καταστηματάρχες. Έχουν πέσει και πριν και μετά από μένα. Δηλαδή και μετά που έφυγα εγώ από το σημείο, έπεσαν και άλλοι. Και ενώ είχαν κάνει πολλά αιτήματα, είχαν ενημερώσει πολλές φορές τον δήμο, δεν πηγαίνανε. Πήγαν και το φτιάξανε και τώρα είναι κάπως ‘μπαλωμένο’ θα σας πω. Όχι φτιαγμένο».

Την πρώτη φορά που το έφτιαξαν μετά τον σοβαρό τραυματισμό της 40χρονης, φαίνεται πως το σημείο «μπαλώθηκε» πρόχειρα καθώς μέσα σε ελάχιστες ώρες η τρύπα ξανάνοιξε.

Η γυναίκα βρίσκεται από την περασμένη Πέμπτη (21.05.2026) καθηλωμένη σε ένα κρεβάτι. Δεν μπορεί να εργαστεί, να φροντίσει τα παιδιά της, αφού οι γιατροί της έχουν συστήσει ακινησία. «Έχω δύο παιδιά, 5 και 7 χρόνων. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω αυτήν την στιγμή με το να είμαι στο κρεβάτι», ανέφερε.

Η ίδια γνωστοποίησε πως θα κινηθεί νομικά καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του δήμου.