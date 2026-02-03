Εξαφανίστηκαν δύο ανήλικα κορίτσια από τον Κορυδαλλό – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μετά από της εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών από τον Κορυδαλλό Αττικής.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 02/02/2026, και ώρα 15.00, εξαφανίστηκαν οι ανήλικες Παναγιώτα Κάτσαρη και Αθανασία Καραχάλιου, από τον Κορυδαλλό Αττικής και έκτοτε αγνοούνται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση των ανήλικων και προχώρησε χθες 02/02/2026 κατόπιν εισαγγελικής εντολής στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Η Παναγιώτα Κάτσαρη έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 εκ., έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ρόζ μπλούζα, ρόζ παντελόνι φόρμας και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Η Αθανασία Καραχάλιου έχει σκούρα κόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.10εκ, έχει κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, γκρί παντελόνι φόρμας και ροζ αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού».