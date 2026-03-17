Εξαφανίστηκε 13χρονη από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στο Χαλάνδρι – Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Η Βερόνικα Χαμίντοβιτς έχει ύψος 1,60 μ., έχει βάρος 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρο γιλέκο, καφέ παντελόνι, καφέ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια
Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (17.03.2026) για την εξαφάνιση 13χρονης από το Χαλάνδρι, όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.

Η εξαφάνιση αφορά την 13χρονη Βερόνικα Χαμίνοβιτς, η οποία βρισκόταν σε χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτών ανηλίκων στην περιοχή του Χαλανδρίου. Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, το παιδί έχει ύψος 1,60 μ., έχει βάρος 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρο γιλέκο, καφέ παντελόνι, καφέ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Στις 17/3/2026, στις 17:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτών ανηλίκων στο Χαλάνδρι η Βερόνικα (ον.) Χαμίντοβιτς (επ.), 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 17/03/2026, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Βερόνικα Χαμίντοβιτς έχει ύψος 1,60 μ., έχει βάρος 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρο γιλέκο, καφέ παντελόνι, καφέ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.

