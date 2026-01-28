Ελλάδα

Εξαφανίστηκε 14χρονη στη Ρόδο – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπουφάν με κουκούλα, μαύρη φόρμα και παπούτσια μαύρα Adidas
Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρόδο από την εξαφάνιση ενός 14χρονου κοριτσιού από χώρο παιδικής προστασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Η 14χρονη Παναγιώτα-Κυριακή εξαφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (27/01/2026) από χώρο παιδικής προστασίας στη Ρόδο και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Παναγιώτα-Κυριακή Κ., 14 ετών, έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπουφάν με κουκούλα, μαύρη φόρμα και παπούτσια μαύρα Adidas. Επίσης, φοράει σκουλαρίκι στο άνω χείλος της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app
οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
