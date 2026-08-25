Ελλάδα

Εξαφανίστηκε η 14χρονη Μελίνα από το Βόλο

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Εξαφανίστηκε η 14χρονη Μελίνα από το Βόλο
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Στις 21/08/2026, έγινε η εξαφάνιση της Μελίνα Α., 14 ετών από την περιοχή του Βόλου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μελίνα Α. έχει ύψος 1.70 μ, βάρος 75 κιλά, έχει κόκκινα σκούρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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