Εξαφανίστηκε η 14χρονη Μελίνα από το Βόλο

Στις 21/08/2026, έγινε η εξαφάνιση της Μελίνα Α., 14 ετών από την περιοχή του Βόλου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

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Η Μελίνα Α. έχει ύψος 1.70 μ, βάρος 75 κιλά, έχει κόκκινα σκούρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.