Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Βοιωτία και τις αναζωπυρώσεις στη Σαλαμίνα

Νύχτα συναγερμού για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (25/8/26) στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:45 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εξελίσσεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Όμως, λόγω της δυναμικής της πυρκαγιάς, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινητοποιήθηκαν 92 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή πέντε ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 πυροσβεστικών οχημάτων. Οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Λεβαδέων, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Νωρίτερα, για την αεροπυρόσβεση επιχειρούσαν περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 14 αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη Σαλαμίνα – Δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού

Την ίδια ώρα, στο πόδι παραμένει η Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε στις 16.40 της Τρίτης (25/8) σε χαμηλή βλάστηση και χώρο με απορρίμματα στο Ελληνικό της Σαλαμίνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συνεχίζουν τις ρίψεις νερού, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη αναζωπύρωση ή περαιτέρω επέκταση της φωτιάς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ακούστηκαν εκρήξεις, ωστόσο σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν πρόκειται για στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά για σκουπίδια όπως μπαταρίες, τα οποία από το θερμικό φορτίο έσκασαν.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό από πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ότι ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην περιοχή που εκδηλώθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα, δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές…