Εξαφανίστηκε η 15χρονη Ελευθερία από δομή φιλοξενίας στη Νέα Σμύρνη

Πιο δημοφιλή
Μη χάσετε
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Για το συλλαλητήριο έκλεισε η Λεωφόρος Αμαλίας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο Κέντρο
Μάχη για να μην επεκταθούν οι φλόγες πριν πέσει η νύχτα
Τέμπη: Στον εφέτη ειδικό ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια – Στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία για τους πρώην γενικούς γραμματείς
Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί σχετικά με την υπόθεση που αγγίζει τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή
Ο ηλικιωμένος έμενε μόνος του και είχε κινητικά προβλήματα
Το μεσημέρι προς απόγευμα οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές
Απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγο επειδή δεν του άνοιξε το καπάκι του σαμπουάν - Απίστευτο συμβάν ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο
Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, από τα οποία θα εκτίσει τους 3 μήνες
Τι βρέθηκε στην κατοχή του ηγούμενου που συνελήφθη
«Εγώ το παιδί το βρήκα νεκρό» επιμένει η μητέρα του Παναγιωτάκη - Θα κληθεί να καταθέσει και εκείνη εκτός από την Ειρήνη Μουρτζούκου
Η Μουρτζούκου το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να «δείξει» την μητέρα του παιδιού ως υπεύθυνη για το θάνατό του