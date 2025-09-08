Εξαφανίστηκε η 15χρονη Ελευθερία από δομή φιλοξενίας στη Νέα Σμύρνη το μεσημέρι της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/09/2025, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης που εξαφανίστηκε από τη Νέα Σμύρνη, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανοκόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και πολύχρωμο κοντό μπλουζάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.