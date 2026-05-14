Λιόσια: Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από επίθεση 80 Ρομά, μετά από καταδίωξη – Τρεις συλλήψεις

Η επίθεση έγινε στη μέση του δρόμου με ξύλα και πέτρες, ο ένας αστυνομικός έχει τραύμα από δάγκωμα
Δύο αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί έπειτα από καταδίωξη οχήματος την Πέμπτη (14.05.2026) στην περιοχή των Λιοσίων.

Αστυνομικοί με περιπολικό της άμεσης δράσης  στην οδό Βελισάριου στα Λιόσια προσπάθησαν να σταματήσουν αυτοκίνητο για έλεγχο, το οποίο δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αρχών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η καταδίωξη.

Το όχημα κατευθύνθηκε προς την οδό Αναγεννήσεως, με το περιπολικό να το ακολουθεί.

Μόλις εμφανίστηκαν στον δρόμο οι αστυνομικοί, ομάδα περίπου 80 Ρομά βγήκαν με μπουκάλια και τους επιτέθηκαν με ξύλα και πέτρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών φέρει και τραύμα από δάγκωμα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν και φθορές στο περιπολικό, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις.

Συνελήφθησαν δύο γυναίκες και ο οδηγός του οχήματος που δεν σταμάτησε νωρίτερα στο σήμα για έλεγχο, ο οποίος βρισκόταν μόνος μέσα στο αυτοκίνητο.

