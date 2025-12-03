Εξαφανίστηκε η 17χρονη Μαρία Ιουλία από δομή φιλοξενίας στον Κολωνό

Συναγερμός έχει σημάνει στον Κολωνό από την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας Ιουλίας, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα η Μαρία Ιουλία εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μαρία Ιουλία Σ. έχει ύψος 1,68 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει κοντά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμα, τιρκουάζ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.