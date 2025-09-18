Εξαφανίστηκε η 57χρονη Διονυσία από τον Πύργο – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Πιο δημοφιλή
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Υψηλός αναμένεται ο κίνδυνος σε 8 περιφέρειες της χώρας
Αρχικά η αξία των κινητών υπολογίστηκε σε 695.000 ευρώ και οι δασμοί που θα έχανε το ελληνικό δημόσιο σε 166.500
Στις 21 Οκτωβρίου η δίκη για τη δολοφονία του Στίβεν Κουκ: Το email που «αναστάτωσε» την υπόθεση και ο 38χρονος εμπλεκόμενος
Λίγο πριν παραγραφεί το αδίκημα, η υπόθεση δολοφονίας του Στίβεν Κουκ παίρνει νέα τροπή
Στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα στην Πάτρα συμμετέχουν σύλλογοι φοιτητών και ομάδες αντιεξουσιαστών
Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις χωρίς ωστόσο να απειλούνται ακόμα σπίτια
Τα μηνύματα του 25χρονου που απειλούσε ανήλικες με τις προσωπικές τους φωτογραφίες - «Την ρωτούσε τι της αρέσει» λέει γονέας του θύματος
«Ρε γιατί κάθεσαι και δεν απαντάς; Δεν μου δίνεις άλλη επιλογή - Τι τα σβήνεις; Τα έχω όλα» λέει σε μηνύματα του ο 25χρονος
«Σβήστε το αρχείο καταθέσεων», ζήτησε υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ λίγο πριν τον ακούσιο εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη
Τα ερωτήματα σχετικά με την εντολή να σβηστούν τα αρχεία καταθέσεων για την ακούσια νοσηλεία του τραγουδιστή