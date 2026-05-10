Χανταϊός: Σε καραντίνα για 45 ημέρες στο «Αττικόν» θα παραμείνει ο 70χρονος – Στην Ολλανδία το C-27 για τον επαναπατρισμό του

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού του 70χρονου Έλληνα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Το απόγευμα της Κυριακής απογειώθηκε από την Ελευσίνα ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να τον μεταφέρει με ασφάλεια πίσω στην Ελλάδα.

Ο χανταϊός σήμανε συναγερμό στο κρουαζιερόπλοιο τις προηγούμενες ημέρες, με τους επιβάτες να ζουν δύσκολες στιγμές μέχρι να οργανωθεί η επιστροφή τους στις πατρίδες τους. Ο Έλληνας επιβάτης αναμένεται να φτάσει σήμερα Κυριακή 10.05.2026, στη χώρα μας και στη συνέχεια να μεταφερθεί σε καραντίνα στο νοσοκομείο «Αττικόν» για προληπτικούς λόγους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας υπολογίζεται να ολοκληρωθεί ο επαναπατρισμός του 70χρονου, με το αεροσκάφος C-27 της Πολεμικής Αεροπορίας να απογειώνεται λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σήμερα από την Ελευσίνα και να χρειάζεται 5 ώρες για να φτάσει στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, ο άνδρας θα μεταφερθεί αρχικά με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν και από εκεί θα επιβιβαστεί σε ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Μόλις φτάσει στην Ελλάδα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα τον παραλάβει και θα τον μεταφέρει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν, όπου θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα για 45 ημέρες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο 70χρονος είναι καλά στην υγεία του και δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Για λόγους ασφαλείας, στην ειδική πτήση συμμετέχουν γιατρός και διασώστης του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.