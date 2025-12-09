Ελλάδα

Εξάρχεια: Επίθεση αγνώστων με 5 μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ

Το περιστατικό σημειώθηκε στη μία μετά τα μεσάνυχτα στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους
Μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Αναστάτωση υπήρξε τα ξημερώματα της Τρίτης (09.12.2025) στα Εξάρχεια με μια ομάδα αγνώστων να πραγματοποιεί επίθεση με βόμβες μολότοφ κατά  διμοιρίας ΜΑΤ.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που σημειώθηκε στη μία μετά τα μεσάνυχτα στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους, όπου οι άγνωστοι εκτόξευσαν πέντε μολότοφ προς τη διμοιρία των ΜΑΤ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία προσαγωγή, ωστόσο, το συγκεκριμένο άτομο όπως προέκυψε δεν είχε εμπλοκή στα επεισόδια και αφέθηκε ελεύθερος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
103
94
88
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κλειστό ως τις 11 το πρωί το αεροδρόμιο Ηρακλείου – Βαριές κατηγορίες για όσους συμμετείχαν στα επεισόδια των Χανίων
Συνεδριάζει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή στην Κρήτη για να λάβει νεότερες αποφάσεις σχετικά με τις κινητοποιήσεις - Κανονικά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο των Χανίων
Επεισόδια στα Χανιά 42
Καιρός σήμερα: Καταιγίδες σε Κρήτη – Τοπικές βροχές και συννεφιά στην υπόλοιπη χώρα
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς, στα ανατολικά και κεντρικά τους 16 με 17, στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τους 20 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Αμετακίνητοι στα μπλόκα οι αγρότες: Τι ζητούν από την κυβέρνηση για να ανοίξουν τους δρόμους – Συλλήψεις για τα σοβαρά επεισόδια στην Κρήτη
Από το Μαξίμου διαμηνύουν προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ότι άμεσα θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται οι υπόλοιπες πληρωμές - Τουλάχιστον μέχρι και τις 10 το πρωί θα παραμείνει κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου
Επεισόδια αγροτών και κτηνοτρόφων με τις δυνάμεις της αστυνομίας στα Χανιά με αποκλεισμό του αεροδρομίου
37
Εκλογές δικηγόρων: Νικητής ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος στην Αθήνα, ανανεώνουν θητείες Φινοκαλιώτης και Κλάππας σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά
Ο κύριος Κουτσόλαμπρος έχει συνδέσει το όνομά του με τα ασφαλιστικά ζητήματα των δικηγόρων, ενώ ο αντίπαλός του Δημήτρης Αναστασόπουλος εξειδικεύεται στο δίκαιο πληροφορικής και διαδικτύου - Τα μηνύματά τους μετά το αποτέλεσμα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 26
Newsit logo
Newsit logo