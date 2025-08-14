Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Μαζική αναχώρηση των εκδρομέων από τον Πειραιά προς τα νησιά της χώρας

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από σήμερα πρωί, Πέμπτη (14/8/2025), η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, για την έξοδο του δεκαπενταύγουστου καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά με αφορμή την αργία.

Η πληρότητα των δρομολογίων των πλοίων στον Πειραιά, αλλά και στα άλλα λιμάνια, για τη έξοδο του δεκαπενταύγουστου, σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει σχεδόν το 100%, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ενισχύσει τα προγράμματά τους για να καλύψουν τη ζήτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 27 δρομολόγια πλοίων, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν 35 δρομολόγια συμβατικών και 18 ταχυπλόων. Από τη Ραφήνα αναχωρούν 11 πλοία και από το Λαύριο 9.

Μόνο χθες, Τετάρτη 13 Αυγούστου, από τον Πειραιά ταξίδεψαν 24.130 επιβάτες σε 25 δρομολόγια, ενώ για τον Αργοσαρωνικό μετακινήθηκαν 7.783 επιβάτες σε 36 δρομολόγια. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 10 απόπλοι με 6.806 επιβάτες και από το Λαύριο 8 δρομολόγια με 2.225 επιβάτες.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, διευκολύνοντας την ομαλή ροή των ταξιδιωτών, ενώ ζητά από τους επιβάτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.