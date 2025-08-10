Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Όπου φύγει φύγει οι Αθηναίοι – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, ερημώνει η πρωτεύουσα

Με φορτωμένα τα αυτοκίνητά τους ή τις μπαγκαζιέρες των μηχανών τους, οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν την Αθήνα εν όψει της μεγάλης εξόδου του Δεκαπενταύγουστου. Αν και οι άνεμοι επιμένουν να πνέουν έως τα 8 μποφόρ, τα πλοία από Ραφήνα, Πειραιά και Λαύριο αναχωρούν κανονικά και γεμάτα από κόσμο. Κυκλάδες και νησιά Αργοσαρωνικού φαίνεται πως είναι στις προτιμήσεις των πολιτών.

Κάποιοι από τους τυχερούς που κατάφεραν να προγραμματίσουν την άδειά τους στα μέσα του Αυγούστου, έχουν ήδη εγκαταλείψει την Αθήνα. Κάποιοι άλλοι θα ταξιδεύουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες όπου αναμένεται και η μεγάλη κορύφωση της εξόδου του Δεκαπενταύγουστου.

Κατά την αναχώρηση των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τους νησιωτικούς προορισμούς σε κάθε άκρη της χώρας, παρατηρείται έντονη κίνηση. Οι πολίτες έχουν κατακλύσει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και με την βαλίτσα τους ή τα οχήματά τους περιμένουν υπομονετικά να ξεκινήσει το ταξίδι τους.

Στα διόδια έξω από την Αθήνα, παρατηρείται επίσης κίνηση καθώς πολλοί είναι και αυτοί που επέλεξαν ηπειρωτικούς προορισμούς. Είτε με τα οχήματά τους είτε με ΚΤΕΛ επιλέγουν να περάσουν λίγες στιγμές μακριά από την βαβούρα της πρωτεύουσας.

Οι άνεμοι θα συνεχίζουν να πνέουν θυελλώδεις μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Την ίδια στιγμή θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σχεδόν σε όλη τη χώρα.