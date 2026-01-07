Ελλάδα

Εξοργιστικό βίντεο δείχνει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί στον αέρα σε γλέντι – Ερευνούν το περιστατικό οι αρχές

Η συγκεκριμένη αστυνομικός μάλιστα έχει ξαναπασχολήσει τα ΜΜΕ για διάφορους λόγους
αστυνομικός
Η αστυνομικός την στιγμή που πυροβολεί στο γλέντι

Ερωτήματα έχει δημιουργήσει ένα βίντεο που έχει βγει στην δημοσιότητα και δείχνει μία γυναίκα αστυνομικό να ρίχνει μπαλωθιές σε γλέντι.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει να ερευνά το περιστατικό στο γλέντι αφότου έφτασε το συγκεκριμένο βίντεο με την αστυνομικό στα χέρια της. Αυτό στάλθηκε με μέιλ στην ΕΛ.ΑΣ. πριν δύο μέρες.

Οι αρχές αρχικά ψάχνουν εάν το βίντεο είναι αληθινό, αλλά και το πότε και πού σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αστυνομικό που το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε απασχολήσει την επικαιρότητα.

όπως θα δείτε και στο βίντεο που εξασφάλισε και το newsit.gr η γυναίκα βρισκόταν δίπλα στο τραπέζι που καθόταν και άρχισε να πυροβολεί σχεδόν σε ευθεία πορεία στον αέρα.

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες, να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», αναφέρει η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

