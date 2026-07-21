«Έξυπνες» κάμερες στους δρόμους: Το επόμενο 10ήμερο ακόμα 388 – Σχεδόν 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις

Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις «έξυπνες» κάμερες που λειτουργούν σε κεντρικά σημεία της Αττικής, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας σήμερα (21/07/2026) στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, το αρχικό στάδιο λειτουργίας του συστήματος συνοδεύτηκε από ορισμένες τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν πλέον αντιμετωπιστεί πλήρως και πλέον είναι εφικτή η βεβαίωση τροχαίων παραβάσεων από τις «έξυπνες» κάμερες.

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«Όποια λάθη υπήρξαν έχουν εξαλειφθεί», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα λειτουργεί πλέον κανονικά και οι παραβάσεις καταγράφονται με αξιοπιστία.

Ενεργοποιούνται 388 νέες κάμερες

Το επόμενο βήμα αφορά το δίκτυο καμερών που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, έχουν ήδη τοποθετηθεί 388 νέες συσκευές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των τεχνικών ρυθμίσεων του λογισμικού που θα υποστηρίζει τη λειτουργία τους.

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Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες οι κάμερες θα τεθούν σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής τους θα καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, με τις σχετικές κλήσεις να εκδίδονται αυτοματοποιημένα μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος και να αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου μοντέλου ελέγχου, καθώς περιορίζει τη χειροκίνητη διαχείριση των παραβάσεων και επιταχύνει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.

Το επόμενο στάδιο: κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα με την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, το υπουργείο προχωρά στην πιλοτική λειτουργία δύο καμερών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ευρύτερη ανάπτυξη του συστήματος.

Οι νέες αυτές κάμερες διαθέτουν δυνατότητες αυτόματης αναγνώρισης πολλαπλών παραβάσεων, πέρα από την παραβίαση σηματοδότη.

Ειδικότερα, θα μπορούν να εντοπίζουν περιπτώσεις μη χρήσης προστατευτικού κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων, μη χρήσης ζώνης ασφαλείας από τους επιβάτες αυτοκινήτων, καθώς και χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Η αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μέρος της συνολικότερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της οδικής επιτήρησης, με στόχο τη διεύρυνση των ελέγχων χωρίς την αντίστοιχη αύξηση της φυσικής παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων.

Οι λεωφορειολωρίδες παραμένουν σε πιλοτική φάση

Αναφερόμενος στους ελέγχους για την παράνομη χρήση των λεωφορειολωρίδων, ο υπουργός διευκρίνισε ότι προς το παρόν η καταγραφή των σχετικών παραβάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των δέκα ειδικών καμερών που έχουν εγκατασταθεί σε αστικά λεωφορεία.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά προς το δίκτυο των σταθερών καμερών και αποσκοπεί στην προστασία της αποκλειστικής κυκλοφορίας των μέσων μαζικής μεταφοράς σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Ψηφιακή επιτήρηση και οδική ασφάλεια

Η επέκταση του δικτύου καμερών εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ψηφιοποίηση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η φιλοσοφία του συστήματος βασίζεται στην αυτόματη διαπίστωση παραβάσεων υψηλής επικινδυνότητας, όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνου ή η μη χρήση προστατευτικών μέσων, συμπεριφορές που συγκαταλέγονται διαχρονικά στις βασικές αιτίες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.