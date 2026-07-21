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Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου την Τετάρτη λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Το ίδιο μέτρο ισχύει και για τις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος
Σέιχ Σου
Σέιχ Σου / Eurokinissi
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Σε απαγόρευση κυκλοφορίας τέθηκε το Σέιχ Σου και άλλες περιοχές στη Θεσσαλονίκη λόγω του αυξημένου κινδύνου για φωτιά την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα απαγόρευση κυκλοφορίας στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου), στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, τίθεται σε ισχύ από  το πρωί της Τετάρτης έως το πρωί της επομένης μέρας λόγω κινδύνου για φωτιά.

Ειδικότερα, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4), στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα, από τις 07:30 το πρωί της Τετάρτης έως τις 07:30 το πρωί της Πέμπτης, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων:

-στο τμήμα του Σέιχ-Σου που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου – Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Πανοράματος – Χορτιάτη.
-στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου),
-στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο),
-στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα κοντά στο Περιβαλλοντικό Πάρκο και το Δασόκτημα Ισενλί.

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