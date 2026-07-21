Κνωσός: Λιποθύμησαν δύο άτομα εξαιτίας του ακραίου καύσωνα – Κλειστός μέχρι τις 5 ο αρχαιολογικός χώρος

Προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού έχει δημιουργήσει ο ανυπόφορος καύσωνας στην Κρήτη ο οποίος άγγιξε σήμερα τους 43 βαθμούς. Μάλιστα δύο επισκέπτες φαίνεται να λιποθύμησαν εξαιτίας των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, μία γυναίκα που είχε επισκεφτεί την Κνωσό περίπου 55 ετών αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία εξαιτίας του καύσωνα και λιποθύμησε. Αρχικά μεταφέρθηκε στο ιατρείο του αρχαιολογικού χώρου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

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Λίγη ώρα αργότερα, ένας ηλικιωμένος άνδρας παρουσίασε επίσης συμπτώματα αδιαθεσίας και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η θερμοκρασία στον αρχαιολογικό χώρο έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Έπειτα από επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ανακτόρου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να προστατευθούν επισκέπτες και εργαζόμενοι.

Οι συνθήκες καύσωνα που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν οδηγήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλες υπαίθριες εγκαταστάσεις, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες αιχμής.