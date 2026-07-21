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Ναύπακτος: Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική οδό με 2 τραυματίες – Αυτοκίνητο καρφώθηκε στις προστατευτικές μπάρες

Τραυματίστηκαν δύο από τους τρεις επιβαίνοντες, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας για την παροχή ιατρικής φροντίδας
Τροχαίο στη Ναύπακτο
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21.07.2026) στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου – Ιτέας, όταν αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Παναγίας Φανερωμένης, στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου – Ιτέας. όπου από τη σφοδρή πρόσκρουση, μία από τις μεταλλικές μπάρες διαπέρασε το αυτοκίνητο, προκαλώντας σοκ στους διερχόμενους οδηγούς και καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, λόγω του ατυχήματος τραυματίστηκαν δύο από τους τρεις επιβαίνοντες, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα έξι πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Την επιχείρηση συντόνισε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου, Θάνος Χριστοβασίλης, ως επικεφαλής των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου, οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα

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