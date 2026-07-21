Ελλάδα

Φωτιά στα Βορίζια – Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη
Συνεχίζεται γα δεύτερη ημέρα η μάχη με την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπεσε χθές το βράδυ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στην Θεσσαλονίκη. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις τα εναέρια, και μαζί με τις επίγειες δυνάμεις που έδωσαν μάχη όλη την νύχτα, αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI)
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (21.07.2026) στα Βορίζια Ηρακλείου στην Κρήτη, εξαιτίας της οποίας μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σημείο της φωτιάς επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Φαιστού.

Η φωτιά είναι σε χαράδρα κοντά σε χωριό χωρίς ωστόσο να απειλείται, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα από το 112 για τη φωτιά.

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