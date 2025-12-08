Συμβαίνει τώρα:
ΕΚΤ – Έρευνα : Ετήσια εξοικονόμηση 312 εκατ. ευρώ και 88% ταχύτερη εξυπηρέτηση από την ψηφιοποίηση 20 δημόσιων υπηρεσιών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Μια νέα έρευνα από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) αποκαλύπτει ότι η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας gov.gr έχει σημαντικά οφέλη για τους πολίτες.

Σύμφωνα με την έρευνα, το gov.gr αναδείχθηκε ως το προτιμότερο κανάλι επικοινωνίας με τη δημόσια διοίκηση, συγκεντρώνοντας το 65% των προτιμήσεων των χρηστών.

Η έρευνα αξιολόγησε 20 επιλεγμένες υπηρεσίες, οι οποίες εξυπηρετούν περίπου 14 εκατομμύρια αιτήματα ετησίως, αποδεικνύοντας με τεκμηριωμένο τρόπο τη θετική συμβολή της ψηφιοποίησης στη βελτίωση των διαδικασιών.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα είναι η ετήσια εξοικονόμηση 312 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μειώνεται κατά 88% για φυσικά και νομικά πρόσωπα και κατά 97% για τη δημόσια διοίκηση.

Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές επιδράσεις είναι επίσης σημαντικές, με τη μείωση των εκπομπών CO2 να φτάνει στους 33.000 τόνους και την εξοικονόμηση 62,5 εκατομμυρίων φύλλων χαρτιού, αποφεύγοντας ταυτόχρονα 19,1 εκατομμύρια μετακινήσεις ετησίως.

Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα της ποιοτικής αξιολόγησης, καθώς το 76% των χρηστών δηλώνει πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένο με τις υπηρεσίες. Υψηλή βαθμολογία απέσπασαν υπηρεσίες όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (84%) και η καταβολή εξόδων κηδείας (81%).

Ωστόσο, οι πολίτες ζητούν βελτίωση των υπηρεσιών, κυρίως μέσω της μείωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της προσυμπλήρωσης πληροφοριών για την παρακολούθηση των αιτημάτων τους. Ανάμεσα στις προτάσεις για επιπλέον ενίσχυση του gov.gr είναι και η αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η έρευνα αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια αποτίμησης της ψηφιακής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, φανερώνοντας τη σημασία της συνέχειας στην ψηφιοποίηση και την αναβάθμιση δημόσιων υπηρεσιών.

Με αυτές τις εξελίξεις, το gov.gr δεν είναι μόνο μια καινοτόμος πλατφόρμα εξυπηρέτησης, αλλά και ένα εργαλείο που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα της δημόσιας διοίκησης στη χώρα.

