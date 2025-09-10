Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Έκτακτες κρίσεις στο ΚΥΣΕΑ: Νέοι διοικητές σε ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ στον Στρατό Ξηράς

Ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής αναλαμβάνει καθήκοντα ως Διοικητής ΑΣΔΕΝ και ο Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης αναλαμβάνει καθήκοντα ως Διοικητής ΑΣΔΥΣ
Έλληνες στρατιώτες
Έλληνες στρατιώτες σε παράταξη / ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI

Νέοι διοικητές τοποθετούνται στον Στρατό Ξηράς και συγκεκριμένα στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) και στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού με απόφαση ΚΥΣΕΑ.

Την τοποθέτηση νέων διοικητών στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) και στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) πραγματοποιώντας έκτακτες κρίσεις στον Στρατό Ξηράς.

Ειδικότερα, κατά την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, αποφασίστηκε ότι ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής αναλαμβάνει καθήκοντα ως Διοικητής ΑΣΔΕΝ και ο Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης αναλαμβάνει καθήκοντα ως Διοικητής ΑΣΔΥΣ.

Πηγή: onalert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ferryscanner: Οι Έλληνες επιλέγουν κοντινά και οικονομικά νησιά – Πιο σύντομα ταξίδια και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής
Παρά την ακρίβεια, οι Έλληνες δεν εγκατέλειψαν τις νησιωτικές αποδράσεις το φετινό καλοκαίρι, αλλά προσαρμόστηκαν: πιο κοντινοί και οικονομικοί προορισμοί, μικρότερης διάρκειας διακοπές και κρατήσεις «last minute»
Πλοίο
Ανακλήθηκε η άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο της Μήλου μετά τις αντιδράσεις
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Υπηρεσία Δόμησης Μήλου ακύρωσε την οικοδομική άδεια εταιρείας για ξενοδοχειακή μονάδα στο Σαρακήνικο, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού
Το 2
Newsit logo
Newsit logo