Έκτακτες κρίσεις στο ΚΥΣΕΑ: Νέοι διοικητές σε ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ στον Στρατό Ξηράς

Νέοι διοικητές τοποθετούνται στον Στρατό Ξηράς και συγκεκριμένα στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) και στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού με απόφαση ΚΥΣΕΑ.

Την τοποθέτηση νέων διοικητών στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) και στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) πραγματοποιώντας έκτακτες κρίσεις στον Στρατό Ξηράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, κατά την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, αποφασίστηκε ότι ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής αναλαμβάνει καθήκοντα ως Διοικητής ΑΣΔΕΝ και ο Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης αναλαμβάνει καθήκοντα ως Διοικητής ΑΣΔΥΣ.

Πηγή: onalert.gr