Εκτροπή φορτηγού στην Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των Οινόφυτων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (17.03.2026) με εκτροπή φορτηγού στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Το τροχαίο συνέβη στην Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των Οινόφυτων, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα φαίνεται να προσέκρουσε σε διάζωμα και στη συνέχεια ανατράπηκε επί του οδοστρώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για την ασφαλή ρύθμιση της κίνησης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περίπτωση τραυματισμών.

Κυκλοφοριακό έμφραγμα επικρατεί στο σημείο όπου σημειώθηκε το ατύχημα με τους οδηγούς να καλούνται να δείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την αποφυγή νέων ατυχημάτων.