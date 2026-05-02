Αμπελόκηποι: Νέα στοιχεία για το γηροκομείο «κολαστήριο»  – Είχαν πάρει τα κινητά των ηλικιωμένων

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση παράνομου «γηροκομείου» στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν σε άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες, πλήρως απομονωμένες από τον έξω κόσμο.

Ο χώρος του παράνομου γηροκομείου στους Αμπελόκηπους περιγράφεται ως κολαστήριο, χωρίς επαρκή φροντίδα και βασικές συνθήκες υγιεινής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 72χρονη, που παρουσιαζόταν ως υπεύθυνη της δομής, συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και κοινωνικών υπηρεσιών. Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση και απείθεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ηλικιωμένες ήταν ουσιαστικά φυλακισμένες. Τα κινητά τους είχαν αφαιρεθεί και κάθε επικοινωνία με συγγενείς γινόταν αποκλειστικά μέσω της κατηγορούμενης. Κατά την έφοδο, η 72χρονη αρνήθηκε αρχικά την είσοδο των Αρχών και επιχείρησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς δίνοντας ψευδή στοιχεία.

Η εικόνα στο εσωτερικό του διαμερίσματος ήταν αποκαρδιωτική: κακές συνθήκες υγιεινής, έλλειψη φροντίδας και, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και παροχή ληγμένων τροφίμων. Μία από τις γυναίκες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, η οποία είχε συμφωνήσει να πληρώνει 650 ευρώ μηνιαίως. Ωστόσο, η κατηγορούμενη φέρεται να απαίτησε επιπλέον 2.000 ευρώ, απειλώντας ότι θα εγκαταλείψει τη μητέρα της και θα την πετάξει σε κάδο σκουπιδιών.

Αίσθηση προκαλεί ότι συγγενείς τριών εκ των τεσσάρων ηλικιωμένων δήλωσαν αδυναμία να τις αναλάβουν. Οι Αρχές ερευνούν πλέον αν υπήρχαν και άλλα θύματα, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη άμεσης καταγγελίας παρόμοιων περιστατικών, ώστε να προστατεύονται ευάλωτοι άνθρωποι.