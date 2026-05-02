Ολυμπία Κηρύκου: Η περίεργη εξαφάνιση πριν από 30 χρόνια – Ο οδηγός ταξί, τα σημειώματα και η Σαντορίνη

Τριάντα χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου από το σπίτι της στην Καλογρέζα, η έρευνα της εκπομπής της Αγγελικής Νικολούλη, «Φως στο Τούνελ» επαναφέρει στο προσκήνιο νέες μαρτυρίες και στοιχεία που εμπλουτίζουν την υπόθεση, χωρίς όμως να δίνουν οριστικές απαντήσεις για το τι συνέβη.

Η Ολυμπία σήμερα θα είναι 59 ετών. Τον Νοέμβριο του 1995, κατά την εξαφάνισή της, βρισκόταν σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στον γάμο της και, σύμφωνα με μαρτυρίες στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη από το στενό της περιβάλλον, είχε εκμυστηρευτεί την πρόθεσή της να προχωρήσει σε χωρισμό. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες αντιδράσεις από τους γονείς της, οι οποίοι δεν αποδέχονταν αυτή την απόφαση. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η υπόθεση εισέρχεται σε ένα θολό τοπίο.

Ο οδηγός ταξί

Στο επίκεντρο της χθεσινής εκπομπής βρέθηκε ένας οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να είχε συχνή επαφή με την αγνοούμενη, καθώς την εξυπηρετούσε στις μετακινήσεις της από την Καλογρέζα. Η εμπλοκή του προέκυψε τυχαία, όταν γυναίκα που τον συνάντησε λίγες ημέρες πριν την εκπομπή παρατήρησε ότι παρακολουθούσε παλιές εκπομπές της υπόθεσης. Όπως μετέφερε, «μου ανέφερε ότι είχε μία πελάτισσα παλιά που την έπαιρνε από την Καλογρέζα και την πήγαινε στη δουλειά της και η οποία εξαφανίστηκε. Είπε επίσης ότι είχε πάει και είχε δώσει κατάθεση. Μου έκανε εντύπωση ότι γνώριζε πως τα κλειδιά της βρέθηκαν στην πόρτα του αυτοκινήτου της κουνιάδας. Γενικά είναι πολύ περίεργο που συνέβη όλο αυτό τώρα».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο οδηγός προχώρησε και σε μια ακόμη πιο κρίσιμη αποκάλυψη. «Μου είπε ότι το προηγούμενο βράδυ πριν εξαφανιστεί, του είχε τηλεφωνήσει η Ολυμπία και του είχε πει να μην πάει να την πάρει γιατί θα την πήγαινε στη δουλειά η κουνιάδα της». Το στοιχείο αυτό ενισχύει την εικόνα των τελευταίων ωρών πριν χαθούν τα ίχνη της.

Τα σημειώματα

Παράλληλα, η έρευνα της εκπομπής έφερε στο φως άγνωστα σημειώματα της Ολυμπίας Κηρύκου, τα οποία εξετάστηκαν από γραφολόγο. Όπως επισημαίνει η ειδικός, «αυτό που ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη επιστολή σε σχέση με τα προηγούμενα σημειώματα είναι το ύφος και το περιεχόμενο. Στα παλαιότερα υπήρχε τρυφερότητα και γλυκύτητα, χρησιμοποιούσε εκφράσεις όπως “η γουτένια σου”, που έδειχναν μια ζεστή σχέση. Αντίθετα, το τελευταίο σημείωμα είναι λιτό και απόμακρο, υπογράφει απλά “Ολυμπία” χωρίς καμία συναισθηματική αναφορά».

Η ίδια προσθέτει ότι «η αλλαγή αυτή δείχνει πως εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε διαφορετική ψυχολογική κατάσταση απέναντι στον σύζυγό της», ενώ σημειώνει ότι «ποτέ σε άλλα σημειώματα δεν υπέγραφε μόνο με το όνομά της, αλλά χρησιμοποιούσε υποκοριστικά». Παράλληλα επισημαίνει ότι «το γεγονός πως δεν υπάρχουν ημερομηνίες μάς στερεί τη δυνατότητα να ξέρουμε πότε ακριβώς γράφτηκαν, θα μπορούσε να είναι ακόμη και εβδομάδες πριν την εξαφάνισή της».

Την εικόνα της καθημερινότητας πριν την εξαφάνιση συμπληρώνουν μαρτυρίες από το στενό περιβάλλον της οικογένειας. Όπως αναφέρει γειτόνισσα που έζησε τα γεγονότα από κοντά, «έβλεπα δύο αγαπημένα παιδιά, γελούσαν, χόρευαν, δεν είχε δώσει ποτέ καμία αφορμή η Ολυμπία. Όταν εξαφανίστηκε, πέσαμε από τα σύννεφα, δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε». Παράλληλα σημειώνει ότι «ο σύζυγός της ήταν κύριος απέναντί της, ένας ήρεμος άνθρωπος, και όταν συνέβη το γεγονός κατέρρευσε όλη η οικογένεια».

Σε άλλη μαρτυρία αναφέρεται ότι «το κρατούσαν μυστικό στην αρχή, δεν ξέραμε τίποτα και όταν το μάθαμε είχαμε σοκαριστεί. Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ήταν όλα φυσιολογικά». Ωστόσο, όπως προστίθεται, «πίσω από κλειστές πόρτες δεν μπορεί ποτέ κανείς να ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει».

Η Σαντορίνη

Τέλος, στην εκπομπή μεταφέρθηκαν και μαρτυρίες που την θέλουν να βρίσκεται στη Σαντορίνη: «Αυτή η κοπέλα πάντα μου έκανε εντύπωση… Ήταν τόσο όμορφη και χάθηκε τόσο ξαφνικά. Η… μου είπε ότι την είδαν στη Σαντορίνη. Ότι είχε παντρευτεί άλλον και είχε δύο παιδιά. Τα κρατούσε από τα χέρια. Απόρησα» σημείωσε μάρτυρας.

Η πληροφορία αυτή, τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2015-2016. Η ίδια, δεν κρύβει τις επιφυλάξεις της για τη στάση της γυναίκας που της μετέφερε αυτή την είδηση: «Πιστεύω ότι κρύβει πράγματα, είναι τέτοιος ο χαρακτήρας της, δεν ξέρω πως να το πω… Δεν είναι δηλαδή μία κοπέλα που δεν είναι πονηρή». Κλείνοντας, προσθέτει μια ακόμη κρίσιμη λεπτομέρεια για τον άντρα της αγνοούμενης: «Ο σύζυγος της Δημήτρης δεν ήθελε να βγάλει την Ολυμπία σε αφάνεια ενώ οι δικοί του επέμεναν να το κάνει για τα κληρονομικά. Ο Μίμης δεν ήθελε με τίποτα».