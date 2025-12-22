Ελλάδα

ΕΛΑΣ για αγροτικά μπλόκα: «Εμείς δεν κλείνουμε ποτέ κανέναν δρόμο χωρίς λόγο»

Πηγές αναφέρουν πως η διέλευση των αυτοκινήτων ανάμεσα σε τόσους αγρότες και τρακτέρ είναι άκρως επικίνδυνη - Δείτε βίντεο
ΕΛΑΣ για αγροτικά μπλόκα: «Εμείς δεν κλείνουμε ποτέ κανέναν δρόμο χωρίς λόγο»

Τις ευθύνες στην αστυνομία προσπαθούν να ρίξουν κάποιοι για τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τα μπλόκα των αγροτών. Όπως θα δείτε σε φωτογραφικά ντοκουμέντα δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν ανοικτοί οι εθνικοί δρόμοι με μια λωρίδα κυκλοφορίας καθώς θα κινδύνευαν ανθρώπινες ζωές.

Όπως τονίζουν πηγές της αστυνομίας, οι δρόμοι δεν κλείνουν από τις αρχές χωρίς λόγο. Και όταν βλέπει κανείς αυτή την κατάσταση στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διόδια και τελωνεία σε όλη την Ελλάδα, προφανώς και καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εθνικό δίκτυο σε αυτά τα τμήματα.

agrotes mploka

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μπορεί οι αγρότες να ανοίγουν τα διόδια για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυτό δεν σημαίνει και πως η μετακίνησή τους θα είναι ασφαλής. Στα ντοκουμέντα φαίνονται εκατοντάδες τρακτέρ και παραπήγματα να έχουν στηθεί σε κεντρικά σημεία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος κατά τη διέλευση των ταξιδιωτών.

Αγρότες

Μπλόκα

Η τροχαία τονίζει πως για την ασφάλεια των οδηγών θα ήταν καλύτερο η μετακίνησή τους να γίνεται από τις παρακαμπτήριους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
341
138
117
104
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
Μία ανοιχτή γιορτή για όλους από τη ΔΕΗ με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, διαδραστικά παιχνίδια και μεγάλη κλήρωση για ένα premium πακέτο τεχνολογίας ΔΕΗ Fiber αξίας 5.000 ευρώ
ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά - Απαγόρευση κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα από την τροχαία
Ανυποχώρητοι δεν φεύγουν από τα μπλόκα - Συνεδριάζουν σήμερα αγρότες της Ημαθίας και της Θεσσαλονίκης - Πού υπάρχουν νέες κινητοποιήσεις και τι θα γίνει τις ημέρες των γιορτών
Αγροτικά μπλόκα: Κλειστές οι σήραγγες των Τεμπών για όλους – Ο «χάρτης» με τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
Ανανεώθηκε πριν 17 λεπτά
104
Newsit logo
Newsit logo