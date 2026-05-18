Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην ακτή και το πέταξαν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων

Εξαιτίας της κατάστασης αποσύνθεσης του ζώου, δεν ήταν εφικτό να μεταφερθεί για εξέταση
Το δελφίνι που βρέθηκε νεκρό
Ένα πολύ σκληρό θέαμα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κάποιοι στην Επανομή Θεσσαλονίκης, όταν βρήκαν ένα νεκρό δελφίνι πεταμένο δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, προκαλώντας αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό.

Το άτυχο δελφίνι εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και εκτιμάται ότι είχε ξεβραστεί στην ακτή από τη θάλασσα στη Θεσσαλονίκη. Παρ’ όλα αυτά, αντί να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές, κάποιοι το απομάκρυναν και το άφησαν κοντά στα σκουπίδια, όπως μετέδωσε το MEGA.

Εξαιτίας της πολύ άσχημης κατάστασης του ζώου, δεν ήταν εφικτό να μεταφερθεί για εξέταση, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του και για λόγους δημόσιας υγείας, αποφασίστηκε η υγειονομική ταφή του.

Μάλιστα αυτό το περιστατικό δεν είναι το πρώτο που καταγράφεται στην περιοχή, καθώς στις 9 Μαΐου είχε εντοπιστεί ακόμη ένα νεκρό δελφίνι στους Νέους Επιβάτες.

Σε αυτή την περίπτωση, είχε ενημερωθεί η Ομάδα Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής και το ζώο μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του.

