Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Σήμερα η κηδεία της σπουδαίας βυζαντινολόγου, στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα (20/2/2026) όσοι βρεθούν στη κηδεία της σπουδαίας βυζαντινολόγου, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα πολύ «δυνατό» πνευματικό αποτύπωμα

Η κηδεία της βυζαντινολόγου, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφίας Ζαχαράκη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή, στις 13:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών.

Νωρίτερα, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια εμβληματική μορφή της βυζαντινής ιστοριογραφίας. Γεννημένη στην Αθήνα από μικρασιατική οικογένεια, σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, προτού εγκατασταθεί στο Παρίσι το 1953 για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η ακαδημαϊκή της πορεία εξελίχθηκε στο CNRS και στη Σορβόννη, όπου διακρίθηκε για τη συμβολή της στη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας και του μεσογειακού κόσμου.

Το 1976 εξελέγη πρύτανης του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα σε έναν θεσμό με αιώνες διαδρομής. Παράλληλα, υπηρέτησε σε κορυφαίες θέσεις σε ακαδημαϊκά και πολιτιστικά ιδρύματα στη Γαλλία και στην Ελλάδα, ενώ συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο για όλα τα ζητήματα που απασχολούσαν την ελληνική κοινωνία.