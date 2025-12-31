Ελένη Παπαδοπούλου: Οι δηλώσεις του γιου της πριν τη σύλληψή του, το πόρισμα για εμπρησμό και η κακοποίηση που της ασκούσε

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και πολλές οι αποκαλύψεις σχετικά με τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, που το 2022, πέθανε μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι από φωτιά που ξέσπασε όπως είχε αναφερθεί αρχικά, με το κουβάρι της έρευνας να ξετυλίγεται και να οδηγεί στη δολοφονία της από τον ίδιο της τον γιο.

Παρά το ότι ο γιος της αρνιόταν κάθε εμπλοκή με τον θάνατο της μητέρας του και διατυμπάνιζε ότι η φωτιά στο σπίτι της στο Κολωνάκι προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, οι αρχές είχαν καταλήξει σε άλλα συμπεράσματα με τα στοιχεία που είχαν. Στοιχεία που έδειχναν τον γιο της ως τον δολοφόνο της μητέρας του μς τον άνδρα να συλλαμβάνεται και την Τρίτη 30.12.2025, να παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή.

Η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι στις 29 Ιανουαρίου 2022, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στον χώρο. Την επόμενη ημέρα, το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε από εμπρησμό με χρήση εύφλεκτου υγρού.

Όπως εξήγησε στο «Τούνελ» ο Νίκος Διαμαντής, Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α., η αρχική διερεύνηση αφορούσε αποκλειστικά τον εμπρησμό, καθώς «Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει εμπρησμό, δεν έχει δολοφονία… Εκεί, μετά από 1,5 χρόνο, διαβιβάζει τη δικογραφία στον εισαγγελέα», όταν τα τοξικολογικά στοιχεία ανέδειξαν την ύπαρξη και άλλου εγκλήματος.

Σχετικά με το γιατί η Υπηρεσία Ανθρωποκτονιών δεν κινήθηκε νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι «Όντως παραδίδεται από την Πυροσβεστική μία δικογραφία… η γυναίκα ήταν νεκρή όταν κάηκε», διευκρινίζοντας ότι η αστυνομική έρευνα για εγκληματική ενέργεια ουσιαστικά ξεκίνησε το 2024, ενώ καθοριστική ήταν η ιατροδικαστική κατάθεση που δόθηκε το 2025 και επιβεβαίωσε πως ο θάνατος είχε προηγηθεί της φωτιάς.

Η τελευταία επικοινωνία του γιου της με την Αγγελική Νικολούλη πριν τη σύλληψή του

Μέχρι και λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του, ο φερόμενος ως μητροκτόνος αρνιόταν κάθε εμπλοκή σε εγκληματική πράξη, ακόμη και όταν οι αποκαλύψεις της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» είχαν πλέον καταρρίψει το σενάριο του ατυχήματος. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η τελευταία του συνομιλία με την Αγγελική Νικολούλη, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τη σύλληψή του και ενώ η έρευνα των Αρχών βρισκόταν στο τελικό της στάδιο.

Ύστερα από πολύμηνη και ενδελεχή δημοσιογραφική έρευνα, η δημοσιογράφος τον ενημέρωσε ξεκάθαρα ότι τα νεότερα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα πως η φωτιά που σκότωσε τη μητέρα του δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Όταν του ζητήθηκε να σκεφτεί ποιος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στο διαμέρισμα, εμφανίστηκε αμήχανος και απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, λέγοντας: «Δεν ξέρω, τι να πω… να μάθουμε πρώτα τα στοιχεία, τι είναι αυτά που βρήκαν. Πιστεύω ότι από την πρώτη μέρα τα έψαξαν όλα. Είχαν κάνει τη δουλειά τους καλά οι άνθρωποι σίγουρα. Αποκλείεται να είχαν υποψία και να μην τα έψαξαν όλα. Δε θέλω να μαντεύω, ούτε να βάζω με το μυαλό μου τίποτα, γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι που πέρασαν από το σπίτι ήταν όλοι εκλεκτά παιδιά και είχε έρωτα μαζί τους η μητέρα μου. Τα αγαπούσε. Δε μπορώ να σκεφτώ κακό για κανέναν».

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις ότι όλα πλέον συγκλίνουν σε έναν βασανιστικό θάνατο και πως η αλήθεια οφείλει να αποκαλυφθεί, εκείνος παρέμενε αμετακίνητος: «Βασικά το αποκλείω. Αν έχετε κάποια στοιχεία παραπάνω που δεν ξέρω, να μου τα πείτε, θα το ήθελα».

Υποστήριζε ότι δεν μπορεί να κάνει εικασίες χωρίς το τελικό πόρισμα και χαρακτήριζε εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο δολοφονίας από άτομα του περιβάλλοντος της μητέρας του. Όταν τέθηκε το ζήτημα της τιμωρίας των υπευθύνων, απάντησε: «Κι εγώ και ο καθένας στη θέση μου, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήθελε να τιμωρηθεί ο άνθρωπος που το έκανε, αλλά το θεωρώ απίθανο από τους ανθρώπους που πέρασαν από το σπίτι μας».

Στο ερώτημα του πιθανού κινήτρου ήταν κατηγορηματικός: «Κανένας. Δεν υπήρχε κανένα κίνητρο από κανέναν. Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο».

Παράλληλα, επέμενε σε τεχνικές λεπτομέρειες της πυρκαγιάς, επιχειρώντας να αμφισβητήσει τα στοιχεία των Αρχών: «Και αυτό το περίεργο φαινόμενο με τη φωτιά, πώς επιβίωσε το ύφασμα ιδίως αν ήταν εμποτισμένο με εύφλεκτο υλικό; Kαι το χέρι… το χεράκι της ήταν σαν ζωντανό, με το μανικιούρ, δεν ήταν καν μαυρισμένα, τσουρουφλισμένα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και σίγουρα το έχουν φωτογραφίσει. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο αυτό».

«Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει»

Γείτονες της Ελένης Παπαδοπούλου μιλούν στο «Τούνελ» και περιγράφουν μια τεταμένη κατάσταση πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος. Κάνουν λόγο για έναν ιδιόρρυθμο γιο, συχνούς καβγάδες, έντονες φασαρίες και χυδαίες ύβρεις προς τη μητέρα του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά μία μαρτυρία: «Ήταν μία μάνα που τα έδινε όλα. Έκρυβε πράγματα, προσπαθούσε να τον καλύψει, ντρεπόταν κόλας προφανώς».

Άλλος γείτονας υποστηρίζει ότι ο γιος επιδίωκε την πώληση του σπιτιού, παρότι δεν του ανήκε: «Ήξερα ότι το σπίτι ήταν για πούλημα καιρό τώρα. Το σπίτι δεν άνηκε στον γιο της πριν πεθάνει η μητέρα του… Η γυναίκα δεν ήθελε να πουλήσει το σπίτι».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η λεκτική κακοποίηση προς την ηλικιωμένη γυναίκα ήταν συχνό φαινόμενο.

«Θύμωνε με τη θεία Ελένη και μάλωναν γιατί της τηλεφωνούσε και εκείνη δεν του απαντούσε ενώ ήταν σίγουρος ότι βλέπει τις κλήσεις. Αυτό τον εξόργιζε και μου έλεγε απορώ πως δεν την έχω σκοτώσει. Αυτό μου το είχε πει το καλοκαίρι του 2021 που ήμασταν στη Σαμοθράκη, μισό χρόνο πριν καεί. Εγώ τα άκουγα τότε και αναρωτιόμουν πότε θα ηρεμήσει. Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά και της μιλούσε πολύ απότομα, άσχημα. Η θεία δεν άκουγε καλά και αυτό τον εκνεύριζε και γινόταν επιθετικός», ανέφερε συγγενής της 60χρονης στην εκπομπή.

Το χρονικό ως τη σύλληψη

Στις 29 Ιανουαρίου 2022 η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, γνωστή στην αθηναϊκή κοινωνία και χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, χάνει τη ζωή της έπειτα από πυρκαγιά στο διαμέρισμά της. Αρχικά, η υπόθεση αποδόθηκε σε ατύχημα, με το οικογενειακό περιβάλλον να θεωρεί πιθανή αιτία το τσιγάρο, καθώς η ηλικιωμένη ήταν καπνίστρια. «Αυτό που συνέβη είναι ότι ή ξεψύχησε και είχε το τσιγάρο της… Ένα από τα δύο συνέβησαν», είχε δηλώσει ο γιος της στο «Φως στο Τούνελ».

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής, ωστόσο, κατέληξε σε εμπρησμό με εύφλεκτο υγρό και πρόθεση, στοιχείο που παρέπεμπε σε εγκληματική ενέργεια. «Ένα σημαντικό στοιχείο που ξέχασα να σας αναφέρω είναι ότι ο καναπές… έχει εξαφανιστεί εντελώς… ήταν μόνο το σώμα της», ανέφερε ο ίδιος.

Παρά τις αποκαλύψεις, ο γιος επέμενε μέχρι πρόσφατα στο σενάριο της αυτανάφλεξης, επικαλούμενος ντοκιμαντέρ. «Είναι το φαινόμενο αυτό… το spontaneous combustion…», δήλωνε στις 22 Δεκεμβρίου 2025, ενώ έστελνε μηνύματα στην εκπομπή: «Από που προκύπτει ότι δεν ήταν φωτιά από τσιγάρο; Παρακαλώ εξετάστε το ενδεχόμενο της αυτανάφλεξης…».

Όταν όμως τα εργαστηριακά ευρήματα έδειξαν ότι η 87χρονη ήταν βαριά ναρκωμένη και πιθανότατα νεκρή πριν από τη φωτιά, άλλαξε στάση. «Τώρα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας αλλά και της πιθανής αυτοκτονίας…», ανέφερε σε νέο μήνυμά του.

Στις 26 Δεκεμβρίου 2025 συνελήφθη από την αστυνομία και την Τρίτη 30.12.2025, πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.