Ελένη Παπαδοπούλου: Αποκαλύψεις για τη σύντροφο του 60χρονου γιου που κρίθηκε προφυλακιστέος – «Σκέψου να φύγεις από τη χώρα»

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση θρίλερ στο Κολωνάκι και την δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου για τον οποίο κατηγορείται ο 60χρονος γιος της.

Ο 60χρονος κρίθηκε σήμερα (30.12.2025) προφυλακιστέος για την δολοφονία της μητέρας του και συζύγου πρώην υπουργού μετά την πολύωρη απολογία του ενώπιον της Δικαιοσύνης, όσο η έρευνα για το τι πραγματικά συνέβη το 2022 στο διαμέρισμα της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι συνεχίζεται.

«Φως» στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι καταθέσεις κοντινών στην οικογένεια προσώπων. Συγκεκριμένα, στην εκπομπή Live News, μίλησε η σύντροφος του 60χρονου κατηγορούμενου, η οποία περιέγραψε το πώς βίωσε εκείνη την μοιραία μέρα της 29ης Ιανουαρίου 2022.

«Την ημέρα του συμβάντος δούλευα το πρωί σε πρατήριο καυσίμων. Αφού τελείωσα τη βάρδια και γύρισα στο σπίτι, ο σύντροφός μου έφυγε για να πάει να πάρει τη νέα οικιακή βοηθό για να την πάει στο σπίτι της μητέρας του», είπε η σύντροφος του 60χρονου.

«Τελευταία φορά είχα επισκεφθεί την 87χρονη στις αρχές του Ιανουαρίου του 2022. Τότε είχα πάει στο περίπτερο που είναι κοντά στο σπίτι της για να πάρω τα κλειδιά, που είχε αφήσει η γυναίκα που την πρόσεχε. Μάλιστα, λόγω μίας ιδιαιτερότητας της πόρτας που ήξερε μόνο ο σύντροφός μου, δεν κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα και φώναξα κλειδαρά. Μετά άφησα πάλι τα κλειδιά στο περίπτερο για να τα πάρει η γυναίκα που πρόσεχε τη μητέρα του συντρόφου μου», πρόσθεσε.

Η ίδια σημείωσε: «Στο σπίτι μας είχαμε ένα μπιτόνι με βενζίνη για να βάζουμε μπρος σε μία ηλεκτρική γεννήτρια που είχαμε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τελευταία φορά θυμάμαι να χρησιμοποιήσαμε αυτό το μπιτόνι τον Ιανουάριο του 2022 και συγκεκριμένα λίγες μέρες πριν από τον θάνατο της 87χρονης. Έκτοτε δεν είμαι σίγουρη αν το έχω ξαναδεί».

Ωστόσο, ένα μήνυμα της ίδιας στον 60χρονο βάζει νέα δεδομένα στην έρευνα. «Αν η έρευνα στραφεί προς το μέρος σου, σκέψου το ενδεχόμενο να φύγεις από τη χώρα», του έγραφε.

Το ποινικό παρελθόν του 60χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος έχει κατηγορηθεί και καταδικαστεί στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές. Μάλιστα, είχε κάνει έναν χρόνο φυλακή. Κατηγορούμενη για τα ίδια αδικήματα ήταν και η σύντροφός του.

Άνθρωποι από το στενό περιβάλλον αναφέρουν πως η μητέρα του τον πίεζε να βρει μια σταθερή δουλειά για να καλύψει τα χρέη που είχε δημιουργήσει.

«Με την θεία μου μιλούσαμε συχνά. Εκτός του ότι ήταν αξιοπρεπής, τον λάτρευε. Και τα έκρυβε. Αυτό λέμε. Τουλάχιστον ας μας έλεγε κάτι, ότι ξέρεις κακοποιούμαι, κάτι. Εκείνος ήταν με τα rave party που έκανε σε ένα κτήμα που είχε στα Οινόφυτα. Και λέει ότι εκεί πρέπει να πέθανε και κάποια κοπέλα από τα ναρκωτικά. Αν συνέβαιναν αυτά, η θεία μου τα έκρυβε. Η μητέρα του γιατί να έχει χρέη; Έπαιρνε την βουλευτική αποζημίωση, την υπουργική, ήταν και γιατρός ο μπαμπάς», τόνισε η ανιψιά της 87χρονη γυναίκας.

Η μεγάλη περιουσία όπως φαίνεται εξαφανίστηκε με τα χρόνια. Στο σπίτι της χήρας του υπουργού δεν υπήρχαν πλέον αντικείμενα αξίας καθώς όπως λέει τα ξεπουλούσε εκείνη για να αγοράζει τσιγάρα.

«Και είχαμε με αυτό διαμάχη, οπότε είχε πουλήσει πράγματα και έβαζε τους γείτονες να πηγαίνουν να της παίρνουν κρυφά τσιγάρα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου.

Την είχε κλειδωμένη

Από το 2007 όταν και απεβίωσε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Παπαδόπουλος, η 87χρονη άρχισε να κλείνεται στον εαυτό της. Τα χρόνια περνούσαν και λίγο μετά τον κορωνοϊό, ο μόνος που την επισκεπτόταν ήταν ο γιος της με γείτονες να αποκαλύπτουν πως την κλείδωνε μέσα και δεν την άφηνε να βγει.

«Η μητέρα του ήταν παραμελημένη. Οι αντιπαραθέσεις της με τον γιο της ήταν πολύ έντονες κι εκείνος την έβριζε έντονα. Μάλιστα η γυναίκα μου είχε εκφράσει την στεναχώρια της για το γεγονός ότι ο γιος της την κλείδωνε στο σπίτι και μου είχε ζητήσει να μεσολαβήσω για να του αλλάξω γνώμη», ανέφερε γειτόνισσα της άτυχης 87χρονης.

Ο γιος διαχειριζόταν ακόμη και την σύνταξή της, της αγόραζε τα πράγματα που πίστευε ότι χρειαζόταν και της έστελνε με ντελίβερι φαγητό. Εκτός από την μοναξιά που μπορεί να βίωνε αυτή η γυναίκα, η απόφαση του να την κλειδώνει μέσα και να περνά ατελείωτες ώρες μόνη οδήγησε πολλές φορές την Πυροσβεστική στο σπίτι της για παροχή βοήθειας.

Συγκεκριμένα, στις 6 Οκτωβρίου 2021, στις 5 Νοεμβρίου 2021 και στις 18 Δεκεμβρίου 2021, πλήρωμα της Πυροσβεστικής πήγε στο οροφοδιαμέρισμα της 87χρονης καθώς είχε πέσει και δεν υπήρχε κανείς να την σηκώσει.

Μάλιστα, στις 18 Δεκεμβρίου η θανούσα βρισκόταν πεσμένη στο πάτωμα για πολλές ώρες, ούσα ανήμπορη να επικοινωνήσει με κάποιον. Ο γιος της δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της και έτσι στο σπίτι πήγε μια γυναίκα που την φρόντιζε κάποιες ώρες και κάλεσε την πυροσβεστική για βοήθεια.

Όπως προέκυψε, ενώ η μητέρα του καιγόταν μέσα στο σπίτι της, ο 60χρονος αποφάσισε να φύγει προτού σβήσει η φωτιά. Έκπληκτοι οι πυροσβέστες διαπίστωσαν πως ο γιος της 87χρονης εξαφανίστηκε από το σημείο της τραγωδίας. Ύστερα από την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες τον αναζήτησαν ως τον μοναδικό συγγενή της, προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και διαπίστωσαν πως είχε αποχωρήσει.

Ενημερώθηκε τηλεφωνικά να επιστρέψει άμεσα και δικαιολόγησε την αποχώρησή του στο γεγονός ότι είχε ήδη αναγνωρίσει το πτώμα της απανθρακωμένης μητέρας του.

Σοκ προκαλεί το γεγονός πως ο άνθρωπος που πάσχιζε να δείξει το πόσο αγαπά τις γάτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη νεκρή γάτα της μητέρας του την πέταξε στα σκουπίδια.

Ένας ακόμη λόγος που επικαλέστηκε για να δικαιολογήσει την απουσία του ήταν ότι ήθελε να πάρει μερικά πράγματα για να θάψει τη νεκρή γάτα της μητέρας του. Ενώ είχε αρχικά δηλώσει ότι θα προβεί στην ταφή της γάτας, στη συνέχεια την απέρριψε σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Λυκαβηττού.

Το «μοιραίο» λάθος με το κλειδί

Πριν κάνει πράξη το σχέδιο δολοφονίας, ο γιος της 87χρονης φαίνεται πως είχε προσπάθησε να δημιουργήσει άλλοθι με την παρουσία της νέας οικιακής βοηθού που έπρεπε να παραλάβει εκείνη την ώρα από τον σταθμό Λαρίσης.

«Εκείνες τις ημέρες ήμουν πολύ στεναχωρημένος. Εκείνη τη μέρα που γνωρίστηκα με τους αξιωματικούς, άντρες του ανακριτικού της Πυροσβεστικής, πίστευα ότι άμα είχα έρθει λίγο νωρίτερα, άμα δεν είχα σταματήσει στο σούπερ μάρκετ, άμα δεν είχα σταματήσει για τσιγάρα, δεν είχα σταματήσει να πάρω και την οικιακή βοηθό…», είχε αναφέρει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου.

Ωστόσο φαίνεται πως προδόθηκε από το «μοιραίο» λάθος που έκανε με το κλειδί του σπιτιού.

Το είχε ήδη στην κατοχή του γιατί είχε ξαναπάει στο σπίτι το πρωί εκείνης της ημέρας, κάτι που αρνείται σήμερα, αλλά την ημέρα της τραγωδίας το είχε αποκαλύψει στους πυροσβέστες:

«Είχα πάει στη μητέρα μου την ημέρα του συμβάντος μεταξύ 10:00 και 11:00, για να της αφήσω ένα πακέτο τσιγάρα. Στις 17:15 ξαναπήγα στο σπίτι με τη νέα οικιακή βοηθό, που είχα παραλάβει προηγουμένως με το αυτοκίνητό μου».

Η φαρμακευτική αγωγή της 87χρονης και η πώληση του σπιτιού

Θολό το τοπίο και ως προς τη φαρμακευτική αγωγή που δήθεν λάμβανε η 87χρονη. Ο γιος είπε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα του λάμβανε περιστασιακά χάπια για την κατάθλιψη, κάτι που διέψευσε και η σύντροφός του και η οικιακή βοηθός που θα πήγαινε για πρώτη φορά στο σπίτι και η γυναίκα που την πρόσεχε όλα αυτά τα χρόνια.

«Πήγαινα τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Η 87χρονη δεν ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή και έπαιρνε μόνο κάποια παυσίπονα. Ο γιος της είπε ότι η μητέρα του έπαιρνε αντικαταθλιπτικά αλλά εγώ δεν είχα διαπιστώσει κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα που πρόσεχε την 87χρονη.

Ο γιος με κάθε ευκαιρία επικοινωνούσε πως η μητέρα του ήταν απολύτως σύμφωνη με την πώληση του σπιτιού στο Κολωνάκι. «Το διαμέρισμά της το έβαλα προς πώληση κατόπιν δικής της προτροπής το 2018 και με τα χρήματα που θα παίρναμε θα μετακομίζαμε», είχε πει.

Γείτονες ωστόσο άκουγαν καβγάδες μεταξύ μητέρας και γιου καθώς εκείνη του έλεγε να βρει μία σταθερή δουλειά και εκείνος την πίεζε να πουλήσει το σπίτι της.

«Η 87χρονη δεν είχε βγει από το σπίτι της τα τελευταία τρία χρόνια. Η γυναίκα ήταν παραμελημένη και είχε συχνά προστριβές με τον γιο της. Όπως είχα καταλάβει, τσακωνόταν γιατί αυτός ήθελε να πουλήσει το σπίτι, ενώ εκείνη διαφωνούσε».

Λίγο μετά αναίρεσε τα λεγόμενά του, λέγοντας πως εκείνος ήθελε να την πάει σε οίκο ευγηρίας, αλλά εκείνη δεν το επιθυμούσε και ήθελε να παραμείνει στο σπίτι της.

«Είχαμε συζητήσει για να πάμε σε κάποιον οίκο για να την προσέχουνε, αλλά δεν ήθελε με τίποτα γιατί ήταν τετραπέρατη στα μυαλά της. Σαν νέος άνθρωπος».