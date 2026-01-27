Ελλάδα

Ελευσίνα: Επίθεση σε 11χρονο από συμμαθητές του – Κατήγγειλε πως τον έσπρωξαν και έσπασε το χέρι του

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα
Two school kids fight in a dark passageway of their school, almost silhouette.

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και με κάταγμα στο χέρι, μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (26.01.2026) ένας 11χρονος από την Ελευσίνα, μετά από επίθεση που φέρεται πως δέχθηκε από συμμαθητές του, μέσα στο σχολείο τους.

Η επίθεση, σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε στο προαύλιο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Όπως ανέφερε το παιδί στην μητέρα του, οι συμμαθητές του τον κυνήγησαν και στην συνέχεια τον έσπρωξαν με αποτέλεσμα να πέσει και να σπάσει το χέρι του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Οι έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διευκρινιστεί τι ακριβώς έγινε εκείνο το απόγευμα αλλά και τι προηγήθηκε ώστε να σημειωθεί αυτό το περιστατικό βίας.

Οι γονείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση στα σχολεία, ζητώντας την προστασία των παιδιών τους.

33
