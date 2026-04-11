Ελευσίνα: Συνελήφθη 44χρονος που είχε στην κατοχή του 639 κροτίδες – Τον έπιασαν όταν πήγε να ενεργοποιήσει μία

Τον εντυπωσιακό αριθμό των 639 κροτίδων, είχε πάνω του 44χρονος που συνελήφθη στην Ελευσίνα. Ο άνδρας εντοπίστηκε από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που έκανε περιπολία στην περιοχή, ενώ προσπαθούσε να ενεργοποιήσει μια από αυτές.

Σε έλεγχο που έγινε στον 44χρονο στην Ελευσίνα βρέθηκε να έχει επάνω του πάνω από 630 κροτίδες και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει πως: «Συνελήφθη στο πλαίσιο της ειδικής δράσης για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας, κατασκευής και χρήσης – καύσης ειδών πυροτεχνίας με την ονομασία «Spark-Down», (Σχετικό το από 9-4-2026 Δελτίο Τύπου), βραδινές ώρες της 10-4-2026 στην περιοχή της Ελευσίνας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., 44χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν, βραδινές ώρες της 10-4-2026 σε πλατεία της Ελευσίνας, τον κατηγορούμενο να ενεργοποιεί βεγγαλικό και τον ακινητοποίησαν.

Επιπρόσθετα στην κατοχή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμα 639 βεγγαλικά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Η ΕΛΑΣ με ειδικό της βίντεο προειδοποιεί για τις συνέπειες της χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας τις ημέρες του Πάσχα που τα ατυχήματα είναι αναμενόμενα.