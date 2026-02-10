Ελευσίνα: «Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι πέθανε η πεθερά μου» λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Ελευσίνας αλλά και το πανελλήνιο, μετά τον τραγικό θάνατο μιας 71χρονης γυναίκας, την οποία παρέσυρε η 44χρονη κόρη της στην προσπάθειά της να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Όλα συνέβησαν χτες το μεσημέρι επί της οδού Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα. Μητέρα και κόρη είχαν μόλις φτάσει έξω από το σπίτι τους, και η 44χρονη επιχειρούσε να σταθμεύσει το όχημά της. Ωστόσο, λόγω δυσκολίας, η 71χρονη κατέβηκε από την θέση του συνοδηγού και έχοντας αφήσει ανοιχτή την πόρτα του αυτοκινήτου, πήγε να δώσει οδηγίες στην κόρη της για να παρκάρει σωστά.

Τότε, η 44χρονη πάτησε γκάζι κατά λάθος με αποτέλεσμα η ανοιχτή πόρτα να παρασύρει την 71χρονη. Ακριβώς πίσω από την ηλικιωμένη βρισκόταν ένα δέντρο, στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί εκεί και να χτυπήσει θανάσιμα σε λαιμό και στήθος. Η 44χρονη μόλις αντιλήφθηκε ότι είχε τραυματίσει τη μητέρα της, βγήκε από το όχημα, όμως όταν αντίκρισε την μητέρα της αιμόφυρτη άρχισε να ουρλιάζει ζητώντας βοήθεια.

Η 44χρονη είναι μητέρα τριών παιδιών, με τα οποία ζούσε στην Ελευσίνα μαζί και με την άτυχη 71χρονη. Τα παιδιά άκουσαν τις φωνές, όμως η μητέρα τους, γείτονες και περαστικοί δεν τα άφησαν να πάνε κοντά στο σημείο που βρισκόταν η γιαγιά τους.

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, μιλώντας στο Live News αποκάλυψε ότι τα παιδιά του δεν γνωρίζουν ότι η γιαγιά τους πέθανε.

«Είμαστε σε σοκ, τα παιδιά ήταν μέσα στο αυτοκίνητο στο πίσω κάθισμα την ώρα που συνέβη το περιστατικό. Δεν ξέρουν ότι έχει πεθάνει η πεθερά μου. Τους έχουμε πει ότι είναι στο νοσοκομείο. Η γυναίκα μου δεν ξέρω αν θα συνέλθει ποτέ. Η κόρη μου είναι 12 και τα δίδυμα είναι 7,5 ετών. Μάλιστα, το ένα είναι στο φάσμα του αυτισμού αλλά και αυτό έχει καταλάβει λίγο τι έχει συμβεί.

Η γυναίκα μου δεν μπορεί να μιλήσει δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει. Η πεθερά μου ήταν αγία, σε βοήθεια ήταν εκεί. Τώρα έχει μείνει μια μάνα μόνη με τρία παιδιά. Κι εγώ ό,τι μπορώ να κάνω από την πλευρά μου, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα», είπε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης.

Αναφορικά με το αν η 44χρονη δεν ήταν εξοικειωμένη με την οδήγηση είπε: «Δεν ήταν νέα οδηγός απλά είχε το “Ν” επειδή κυκλοφορούσε με 3 παιδιά στο αυτοκίνητο. Ήταν πολύ καλή οδηγός. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε της είπα να προσπαθήσει να συνέλθει μετά από αυτό που έγινε. Μου είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί γιατί έχει πίσω τα παιδιά. Και το σημαντικό είναι αυτά τα τρία παιδιά».