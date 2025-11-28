Ελεύθεροι αφέθηκαν ο πρώην καθηγητής σε σχολή της ΕΛ.ΑΣ. και ο σύμβουλος επιχειρήσεων ο δικηγόρος για τους πλαστούς πίνακες

Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για κατοχή 480 πλαστών έργων τέχνης. Πρόκειται για έναν 57χρονο δικηγόρο και έναν 42χρονο φερόμενο ως συνεργό του.

Ο κατηγορούμενος δικηγόρος, που στο βιογραφικό του αναφέρει ότι τη δεκαετία του ‘90 δίδασκε Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, ενώ φέρεται να πρωταγωνίστησε και στο κίνημα…. «Παραιτηθείτε», αρνήθηκε τη συμμετοχή του στην απάτη, υποστηρίζοντας στην απολογία του, ότι ο 42χρονος του ζήτησε να φυλάξει για λίγες ημέρες τα έργα τέχνης, τα οποία δεν ήταν δικά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα όπλα που επίσης βρέθηκαν στην κατοχή του, ο δικηγόρος φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν οικογενειακά του κειμήλια.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία ενός λογιστή, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έδωσε στον δικηγόρο 300 χιλιάδες ευρώ για να αγοράσει ράβδους χρυσού.

Όπως φέρεται να κατήγγειλε ο λογιστής, όταν κατάλαβε ότι οι ράβδοι χρυσού είναι ψεύτικοι, τότε ο δικηγόρος και ο συνεργός του φέρεται να του έδωσαν πίνακες ζωγραφικής, που όμως και αυτοί ήταν πλαστοί.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση στην κατοχή των δύο κατηγορουμένων βρέθηκαν 480 πίνακες ζωγραφικής, τέσσερα πιστόλια και 370 σφαίρες.

Μεταξύ άλλων υπήρχαν πλαστά έργα του ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη, που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.