Ελεύθερος ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα για την κουτουλιά σε αστυνομικό – Για τις 18 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του

Για την ερχόμενη Πέμπτη (18.09.2025) αναβλήθηκε η δίκη του Γιάννη Μάλαμα- γιος του γνωστού ερμηνευτή Σωκράτη Μάλαμα-, για το επεισόδιο με τον οδηγό ταξί και τον αστυνομικό στο Μοναστηράκι.

Ο 24χρονος τραγουδιστής, γιος του αγαπημένου Σωκράτη Μάλαμα, οδηγήθηκε σήμερα (15.09.2025) ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί– σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες. Ο νεαρός καλλιτέχνης, μετά το πέρας της απολογίας του, αφέθηκε ελεύθερος.

Νωρίτερα, κατά τη μεταφορά του στην Εισαγγελία, η μητέρα του 24χρονου Γιάννη Μάλαμα σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι: «Δεν ήμουν εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν ήταν στις εξόδους του γιου της. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του και σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεχε, δεν ξέρω, υποθέτω, Θέλω να το τονίσω, όταν ξέρω περισσότερα θα σας πω.

Είναι 24 χρόνων, δεν μου είπε κάτι όταν το συνάντησα. Εγώ δεν θα μιλήσω γιατί είμαι η μαμά του. Ας μιλήσουν αυτοί που τον ξέρουν», είπε Γλυκερία Σταθοπούλου.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νεαρός συνελήφθη σε έξαλλη κατάσταση, μετά από επίθεση σε αστυνομικό της ΟΠΚΕ.

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία του Μοναστηρακίου, τα ξημερώματα της Κυριακής (14.09.2025) όταν ο 24χρονος μαζί με έναν φίλο του, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς την ώρα που τσακώνονταν με οδηγό ταξί.

Κατά τον έλεγχο, ο νεαρός αντιστάθηκε και ξεκίνησε να βρίζει τους αστυνομικούς. Όταν οι ένστολοι προσπάθησαν να περάσουν χειροπέδες στον μουσικό, εξαιτίας της λεκτικής επίθεσης, ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα χτύπησε 2 φορές με κουτουλιά έναν αστυνομικό της ΟΠΚΕ.

Ο αστυνομικός μετέβη προληπτικά στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.