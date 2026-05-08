Ελικόπτερα Chinook: Οι αυξημένες διαθεσιμότητες, το outsourcing και οι επαφές Αεροπορίας Στρατού – Boeing

Η εικόνα στα ελικόπτερα τύπου CH-47 Chinook της Αεροπορίας Στρατού αλλάζει σταδιακά, αλλά με τρόπο πλέον ορατό σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία τα βαρέα μεταφορικά ελικόπτερα τύπου Chinook βρέθηκαν αντιμέτωπα με σοβαρές δυσκολίες υποστήριξης, περιορισμένες διαθεσιμότητες και ελλείψεις ανταλλακτικών, το στρατιωτικό επιτελείο επιχειρεί τώρα να περάσει σε μια εντελώς διαφορετική φάση, σταθεροποίησης, οργανωμένης τεχνικής υποστήριξης και κυρίως μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πληροφορίες του OnAlert αναφέρουν ότι σε εξέλιξη βρίσκονται κρίσιμες διαπραγματεύσεις με την κατασκευάστρια Boeing για το νέο μοντέλο υποστήριξης των «work horse» ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε ένα υβριδικό μοντέλο Follow On Support και outsourcing, το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει συνολικά τα δεδομένα στη συντήρηση του στόλου.

Το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι δεν αφορά μόνο την προμήθεια ανταλλακτικών ή την τεχνική υποστήριξη. Αφορά μια συνολική προσπάθεια δημιουργίας μόνιμου μηχανισμού συντήρησης, με μεγαλύτερη ταχύτητα, μικρότερους χρόνους ακινησίας και δυνατότητα διατήρησης υψηλών διαθεσιμοτήτων για πολλά χρόνια.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean, η οποία εξετάζεται ως πιθανός φορέας πιστοποίησης και ανάληψης σημαντικού μέρους της τεχνικής υποστήριξης των Chinook στις εγκαταστάσεις της τα επόμενα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μοντέλο outsourcing που εξετάζεται

Το βασικό σενάριο που συζητείται προβλέπει τη δημιουργία ενός πλαισίου outsourcing υποστήριξης, στο οποίο μέρος των εργασιών συντήρησης δεν θα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αλλά σε πιστοποιημένο πολιτικό φορέα με τεχνογνωσία στην αεροπορική υποστήριξη.

Η συζήτηση αυτή μόνο τυχαία δεν είναι. Το στρατιωτικό επιτελείο αναγνωρίζει ότι τα Chinook αποτελούν εξαιρετικά απαιτητικά μέσα, τόσο σε επίπεδο ανταλλακτικών όσο και σε επίπεδο συντήρησης. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελούν και κρίσιμο εργαλείο επιχειρησιακής ισχύος.

Η λύση του outsourcing φαίνεται να προκρίνεται ως ένας τρόπος επιτάχυνσης διαδικασιών, βελτίωσης των χρόνων υποστήριξης και δημιουργίας ενός πιο σταθερού τεχνικού πλαισίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, οι επαφές με την Boeing περιλαμβάνουν συζητήσεις για πιθανή πιστοποίηση της Aegean, ώστε η ελληνική εταιρεία να μπορεί να αναλάβει μέρος της βαριάς συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ελικοπτέρων.

Πρόκειται για μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη διεθνώς σε αρκετές περιπτώσεις στρατιωτικών αεροπορικών μέσων, όπου πολιτικές αεροπορικές εταιρείες ή εξειδικευμένα maintenance centers αναλαμβάνουν σημαντικό κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης.

Γιατί επιλέγεται η υποστήριξη με outsourcing στην Ελλάδα

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς η Aegean διαθέτει ήδη σημαντική τεχνογνωσία στον χώρο της αεροπορικής συντήρησης, σύγχρονες εγκαταστάσεις και πιστοποιημένο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.

Το βασικό πλεονέκτημα που βλέπει το στρατιωτικό επιτελείο είναι η δυνατότητα δημιουργίας ενός σταθερού, γρήγορου και οργανωμένου πλαισίου υποστήριξης στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται συνεχής εξάρτηση από το εξωτερικό για κάθε σοβαρή εργασία συντήρησης.

Παράλληλα, ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τους χρόνους ακινησίας των ελικοπτέρων, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εξαιτίας έλλειψης ανταλλακτικών, καθυστερήσεων στις διαδικασίες και μεγάλων χρόνων τεχνικής αποκατάστασης.

Η λογική του σχεδίου είναι σαφής και έχει ως στόχο να δημιουργηθεί ένας σταθερός μηχανισμός υποστήριξης με ελληνικό αποτύπωμα, αλλά και με την τεχνογνωσία και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Οι σκληρές διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται έντονες διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο για την απόκτηση μεταχειρισμένων κινητήρων αλλά και κρίσιμων ανταλλακτικών για τα Chinook.

Η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς θα μπορούσε να δώσει άμεση «ανάσα» στον στόλο της Αεροπορίας Στρατού και να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις διαθεσιμότητες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο οικονομικό σκέλος. Η αρχική πρόταση από την αιγυπτιακή πλευρά κρίθηκε ιδιαίτερα υψηλή από το Στρατιωτικό Επιτελείο, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις να συνεχίζονται σε σκληρό πλαίσιο διαπραγμάτευσης.

Στόχος της Αθήνας είναι να επιτευχθεί συμφωνία σε σαφώς χαμηλότερο κόστος, ώστε να αποκτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κρίσιμα υλικά υποστήριξης χωρίς να εκτοξευθεί το συνολικό τίμημα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε κινητήρες, transmission components και ανταλλακτικά υψηλής αξίας που μπορούν να επαναφέρουν επιπλέον ελικόπτερα σε πτητική κατάσταση.

Το turning point των διαθεσιμοτήτων

Η μεγάλη εικόνα πάντως έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει. Η Αεροπορία Στρατού διαθέτει σήμερα τον υψηλότερο εδώ και πολλά χρόνια αριθμό διαθέσιμων Chinook, με την τάση να παραμένει ανοδική.

Πριν από μερικά χρόνια η κατάσταση είχε αρχίσει να προκαλεί σοβαρό προβληματισμό. Η εντατική χρήση, η πολυετής επιχειρησιακή καταπόνηση και κυρίως οι δυσκολίες υποστήριξης είχαν περιορίσει σημαντικά τις διαθεσιμότητες.

Σήμερα όμως το κλίμα είναι διαφορετικό. Ο στόχος για διψήφιο αριθμό Chinook σε πλήρη επιχειρησιακή κατάσταση δεν θεωρείται πλέον μη ρεαλιστικός, αλλά ένας εφικτός επιχειρησιακός στόχος. Και αυτό μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το αθόρυβο «σπριντ» των στελεχών

Καθοριστικό ρόλο στην ανάταξη του στόλου έχουν παίξει τα στελέχη της Αεροπορίας Στρατού. Μηχανικοί, τεχνικοί και προσωπικό υποστήριξης εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, συχνά υπερβαίνοντας τα όρια του ωραρίου προκειμένου να κρατήσουν τα ελικόπτερα επιχειρησιακά.

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί πάνω στον τύπο αποδεικνύεται πολύτιμη. Τα στελέχη γνωρίζουν πλέον σε βάθος τις ιδιαιτερότητες των Chinook και μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα βλάβες και προβλήματα, επιταχύνοντας σημαντικά τις διαδικασίες αποκατάστασης.

Η βελτίωση των διαθεσιμοτήτων δεν είναι αποτέλεσμα μόνο εξωτερικής βοήθειας ή νέων ανταλλακτικών. Είναι αποτέλεσμα καθημερινής προσπάθειας ανθρώπων που κράτησαν τον στόλο όρθιο ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους.

Η συμβολή του αμερικανικού κλιμακίου

Ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος του αμερικανικού κλιμακίου που βρίσκεται στην Ελλάδα. Οι Αμερικανοί τεχνικοί διαθέτουν τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση πάνω στα Chinook και λειτουργούν ουσιαστικά ως πολλαπλασιαστής ισχύος για την Αεροπορία Στρατού. Ήδη έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιστροφή ενός ακόμη ελικοπτέρου σε πλήρη επιχειρησιακή κατάσταση, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες και σε επιπλέον ελικόπτερα.

Η παρουσία τους, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνική αποκατάσταση. Μεταφέρουν τεχνογνωσία, επιταχύνουν διαδικασίες και συμβάλλουν στη δημιουργία πιο αποδοτικών πρακτικών συντήρησης. Στην πραγματικότητα, το αμερικανικό κλιμάκιο λειτουργεί ως καταλύτης στην προσπάθεια ανάκαμψης του στόλου.

Τα Chinook ως πυλώνας αεροκίνησης

Ο λόγος για τον οποίο το στρατιωτικό επιτελείο δίνει τόσο μεγάλο βάρος στα Chinook είναι προφανής. Το CH-47 αποτελεί το βασικό μέσο βαριάς αεροκίνησης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Κανένα άλλο ελικόπτερο δεν μπορεί να μεταφέρει αντίστοιχο όγκο προσωπικού, οχημάτων, πυρομαχικών και βαρέος εξοπλισμού με την ίδια ταχύτητα και ευελιξία.

Τα Chinook αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για:

αεροκίνηση δυνάμεων

ταχεία ενίσχυση νησιών

μεταφορά πυροβόλων και βαρέων φορτίων

επιχειρήσεις Ειδικών Δυνάμεων

αεροδιακομιδές

αποστολές έρευνας και διάσωσης

υποστήριξη φυσικών καταστροφών.

Σε ένα περιβάλλον όπως το Αιγαίο, όπου η ταχύτητα αντίδρασης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, τα Chinook έχουν ρόλο στρατηγικής σημασίας.

Ο διπλός ρόλος σε πόλεμο και ειρήνη

Η αξία των Chinook δεν περιορίζεται μόνο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τα ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού αποτελούν κρίσιμο εργαλείο και για την Πολιτική Προστασία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Με εξωτερικούς κάδους νερού επιχειρούν κάθε καλοκαίρι σε μεγάλες πυρκαγιές, μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες νερού σε κάθε ρίψη. Η δυνατότητα επιχειρήσεων σε δύσβατες περιοχές, σε συνδυασμό με τη μεγάλη μεταφορική ικανότητα, τα καθιστά εξαιρετικά πολύτιμα και σε ανθρωπιστικές αποστολές, μεταφορά τραυματιών ή υποστήριξη απομονωμένων περιοχών. Αυτός ακριβώς ο διπλός ρόλος εξηγεί γιατί η διατήρηση υψηλών διαθεσιμοτήτων θεωρείται στρατηγική ανάγκη.

Η τεχνική υπεροχή του Chinook

Το Chinook παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και επιτυχημένα βαρέα μεταφορικά ελικόπτερα παγκοσμίως. Η διάταξη tandem με τους δύο ρότορες είναι το στοιχείο που το διαφοροποιεί πλήρως από τα υπόλοιπα ελικόπτερα.

Ο σχεδιασμός αυτός προσφέρει:

εξαιρετική ανυψωτική ικανότητα

αυξημένη σταθερότητα

δυνατότητα μεταφοράς βαρέων φορτίων

υψηλές επιδόσεις σε δύσκολες συνθήκες

Σε συνδυασμό με τους ισχυρούς κινητήρες και τα προηγμένα avionics, το Chinook μπορεί να επιχειρεί σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα με υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι παραμένει βασικό μέσο αεροκίνησης σε δεκάδες χώρες και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται εντατικά ακόμη και από τον αμερικανικό στρατό.

Δεν υπάρχει θέμα νέων Chinook

Παρά τις προσπάθειες ανάταξης του στόλου, από το Στρατιωτικό Επιτελείο ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για απόκτηση νέων Chinook. Η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με το μεγάλο πρόγραμμα απόκτησης 35 UH-60 Black Hawk, τα οποία αναμένεται να καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών της Αεροπορίας Στρατού τα επόμενα χρόνια.

Η φιλοσοφία του σχεδιασμού είναι διαφορετική. Τα Chinook θα συνεχίσουν να αποτελούν το βασικό μέσο βαριάς αεροκίνησης, ενώ τα Black Hawk θα αναλάβουν μεγάλο κομμάτι των αποστολών γενικής μεταφοράς, αεροκίνησης προσωπικού και υποστήριξης Ειδικών Δυνάμεων.

Με αυτό τον τρόπο το επιτελείο επιδιώκει να δημιουργήσει μια πιο ισορροπημένη δομή αεροκίνησης, περιορίζοντας ταυτόχρονα την υπερβολική καταπόνηση των Chinook.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Η πραγματική πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η αύξηση των διαθεσιμοτήτων, αλλά κυρίως η διατήρησή τους σε σταθερά υψηλά επίπεδα. Το πρόσφατο παρελθόν, ειδικά στα μέσα της Αεροπορίας Στρατού, έχει δείξει ότι χωρίς οργανωμένο πρόγραμμα υποστήριξης οποιαδήποτε βελτίωση μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή.

Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο το Στρατιωτικό Επιτελείο πιέζει για ολοκληρωμένη λύση υποστήριξης, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σταθερή ροή ανταλλακτικών.

Η πιθανή συνεργασία με την Boeing και η εμπλοκή της Aegean μέσω outsourcing δείχνουν ότι αναζητείται πλέον ένα πιο σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο υποστήριξης. Ταυτόχρονα, οι διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο για κινητήρες και ανταλλακτικά μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση του στόλου.

Ένα μικρό success story για την Αεροπορία Στρατού

Η περίπτωση των Chinook μπορεί με τις κατάλληλες αποφάσεις να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα σημαντικό success story για την Αεροπορία Στρατού. Μέσα σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον, με περιορισμούς, καθυστερήσεις και υψηλές επιχειρησιακές απαιτήσεις, το σύστημα δείχνει ότι μπορεί να επανέλθει.

Η αύξηση των διαθεσιμοτήτων, η τεχνογνωσία των στελεχών, η συμβολή των Αμερικανών τεχνικών και οι προσπάθειες δημιουργίας νέου μοντέλου υποστήριξης δημιουργούν μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Το στοίχημα πλέον είναι να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, καθώς τα Chinook αποτελούν κρίσιμο πολλαπλασιαστή ισχύος για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ταχείας αντίδρασης που διαθέτει η χώρα σε στρατιωτικό αλλά και πολιτικό επίπεδο.

Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που το σχέδιο υποστήριξης των Chinook αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την επόμενη ημέρα της Αεροπορίας Στρατού.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς