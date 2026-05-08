Ηράκλειο: Άρπαξε την πρώην σύντροφό του από τον σβέρκο, την τράβηξε από τα μαλλιά μέσα σε καφετέρια και συνελήφθη

Ένα απίστευτο περιστατικού με επίθεση σε γυναίκα σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του μέσα σε καφετέρια.

Σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε το cretalive.gr, οι φωνές της κοπέλας ακούστηκαν μέχρι το δρόμο όταν ο πρώην σύντροφος, ο οποίος φέρεται να την είχε ακολουθήσει, της επιτέθηκε την ώρα που εκείνη βρισκόταν σε καφέ στο Ηράκλειο.

Ο άνδρας την άρπαξε από το σβέρκο και της τραβούσε τα μαλλιά μέχρι που την έριξε στο πάτωμα και άρχισε να τη σέρνει.

Η νεαρή αντέδρασε, ενώ άρχισε να καλεί σε βοήθεια μέχρι που ο άνδρας την απελευθέρωσε από τα χέρια του.

Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν στο «100», ενώ ο πρώην σύντροφος κατάφερε να εξαφανιστεί, ωστόσο εντοπίστηκε, να περπατάει στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος έτυχε να πάει για καφέ στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Οι υπάλληλοι της καφετέριας έδειξαν στον αστυνομικό το βίντεο καθώς γνώριζαν την ιδιότητα του.

Ο αστυνομικός βγήκε στο δρόμο για να αναζητήσει τον άνδρα και έτσι τον αναγνώρισε και τον συνέλαβε από κοινού με τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ που στο μεταξύ είχαν φθάσει στο σημείο.