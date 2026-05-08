Δύο συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων, κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Αστυνομική επιχείρηση «Broken chain» για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου
Φωτογραφία αρχείου / Philip Dulian / picture-alliance /dpa / AP Images
Σε συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ με την κωδική ονομασία «Broken Chain» ήρθε στο φως κύκλωμα για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ σε βάρος ακόμη τριών σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση του κυκλώματος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων αποκαλύφθηκε μετά από στοχευμένες ψηφιακές έρευνες και ανάλυση δεδομένων με εξειδικευμένα εργαλεία κυβερνοεγκληματολογίας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Παρασκευή (08.05.2026), εντοπίστηκαν στην Ελλάδα χρήστες που, μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, φέρονται να είχαν πρόσβαση και να προέβαιναν σε διαμοιρασμό αρχείων παράνομου περιεχομένου.

Το υλικό αφορά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, οδηγώντας στον εντοπισμό των οικιακών συνδέσεων και των τόπων κατοικίας τους.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση σε διάστημα τριών ημερών, από 5 έως 7 Μαΐου, με έρευνες σε σπίτια των υπόπτων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 USB αποθηκευτικά μέσα και δύο φορητοί υπολογιστές.

Σε επιτόπιους ελέγχους ψηφιακών πειστηρίων που διενεργήθηκαν σε δύο από τους κατηγορούμενους εντοπίστηκε εκτεταμένο παράνομο υλικό, γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψή τους.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά μέσα έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση και αξιολόγηση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Η δικογραφία για τα υπόλοιπα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα αναμένεται να διαβιβαστεί αρμοδίως.

