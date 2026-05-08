Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε live τη νέα διαδικασία παραλαβής των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Σε εφαρμογή τίθεται η νέα διαδικασία διάθεσης για Φάρμακα Υψηλού Κόστους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να επισκέπτεται σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, ιδιωτικό φαρμακείο στη Νέα Ερυθραία.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέστη στη διάθεση που έγινε σε δικαιούχο ασθενή, ο οποίος παρέλαβε τα φάρμακα από φαρμακείο της γειτονιάς του. Στην επίσκεψη συμμετείχε και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς.

Η νέα δυνατότητα προστίθεται στις ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες αποστολής φαρμάκων μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και της κατ’ οίκον διανομής. Πλέον, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ μπορούν να παραλαμβάνουν συγκεκριμένα Φάρμακα Υψηλού Κόστους και από ιδιωτικά φαρμακεία της επιλογής τους, περιορίζοντας τις πολύωρες αναμονές και την ανάγκη μετακίνησης στα φαρμακεία του Οργανισμού.

ΦΥΚ: Πώς λειτουργεί η νέα διαδικασία

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου 2026 με τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα διάθεσης ΦΥΚ από ιδιωτικά φαρμακεία.

Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορούσε αντικαρκινικές θεραπείες για διάφορους τύπους καρκίνου, καθώς και θεραπείες για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, καλύπτοντας περίπου 24.000 δικαιούχους.

Στη δεύτερη φάση, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 20 Απριλίου, εντάχθηκαν βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία ρευματοπαθειών, οι οποίοι αφορούν ακόμη 23.000 ασθενείς.

Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να προστεθούν και θεραπείες για την ηπατίτιδα Β και το άσθμα, επεκτείνοντας την κάλυψη σε επιπλέον 18.000 ασθενείς. Συνολικά, η μεταρρύθμιση αφορά ήδη περίπου 67.000 ασφαλισμένους, από τους συνολικά 180.000 πολίτες που λαμβάνουν σταθερά Φάρμακα Υψηλού Κόστους.

Η παραλαβή των φαρμάκων πραγματοποιείται με μηδενική συμμετοχή για τους δικαιούχους. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου από ιδιωτικό φαρμακείο και στη συνέχεια επιλέγει το φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Οι ασθενείς απεγκλωβίζονται επιτέλους από τις ουρές»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη νέα διαδικασία σημαντική μεταρρύθμιση για τους ασθενείς που λαμβάνουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους.

Όπως δήλωσε, «καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα αίτημα των ασθενών, που εκκρεμούσε ίσως εδώ και είκοσι χρόνια», σημειώνοντας ότι οι δικαιούχοι «θα απεγκλωβιστούν επιτέλους από τις ουρές και τις πολύωρες αναμονές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη διανομή ΦΥΚ κατ’ οίκον, η οποία εφαρμόστηκε νωρίτερα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπήρχε εξαρχής ένας προβληματισμός λόγω της απουσίας του φαρμακοποιού.

«Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους είναι φάρμακα για σοβαρές ασθένειες, με σοβαρές παρενέργειες και η απουσία του φαρμακοποιού πάντα μας δημιουργούσε μία ανησυχία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο φαρμακοποιός διασφαλίζει την ορθή επιστημονικά χορήγηση των θεραπειών και τη σωστή διαχείριση πιθανών παρενεργειών.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «τομή» στην εξυπηρέτηση των ασθενών, σημειώνοντας ότι η δυνατότητα επιλογής φαρμακείου «είναι από αυτές τις μικρές αλλαγές που μπορεί να είναι πολύ μεγάλες για τη ζωή κάποιων ανθρώπων στην καθημερινότητά τους».

Απόστολος Βαλτάς: «Τα ΦΥΚ επιστρέφουν στο φαρμακείο της γειτονιάς»

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς δήλωσε ότι η νέα διαδικασία «έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια», μιλώντας για «επαναπατρισμό» των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να σταματήσει η ταλαιπωρία των ασθενών και οι «ουρές της ντροπής», ενώ τόνισε ότι το δίκτυο των 10.700 φαρμακείων σε όλη τη χώρα μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμη και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

«Από τα πιο απομακρυσμένα νησιά μέχρι τις πιο παραμεθόριες περιοχές, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον Έλληνα ασθενή χωρίς ταλαιπωρία», είπε.

Παράλληλα, απέδωσε τα εύσημα στον υπουργό Υγείας, δηλώνοντας ότι «αν δεν το υποστηρίζατε εσείς, δεν θα γινόταν».

Ασθενής με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας: «Ο φαρμακοποιός της γειτονιάς είναι πολλές φορές ο άνθρωπός σου»

Θετικά μίλησε για τη νέα διαδικασία και δικαιούχος του προγράμματος, ασθενής με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, ο οποίος περιέγραψε την ταλαιπωρία που αντιμετώπιζε μέχρι σήμερα για την παραλαβή της θεραπείας του.

Όπως είπε, μέχρι τώρα χρειαζόταν να μεταβαίνει ο ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι για την παραλαβή του φαρμάκου, κάνοντας λόγο για «απίστευτη ταλαιπωρία».

Ο ίδιος υπογράμμισε και τη σημασία της προσωπικής σχέσης με τον φαρμακοποιό της γειτονιάς.

«Στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ πας σε έναν απρόσωπο γκισέ. Ενώ τα φαρμακεία της γειτονιάς βοηθούν τους ανθρώπους. Ο φαρμακοποιός είναι πολλές φορές για τον ασθενή ο άνθρωπός του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Της Αθηνάς Γκόρου / iatropedia.gr