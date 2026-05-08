Θεσσαλονίκη: Γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα της και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση – Λύθηκε το χειρόφρενο

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Παρασκευής (08.05.2026), όπου μία γυναίκα παρασύρθηκε από το ίδιο της το όχημα.

Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή του Παλαιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες η 45χρονη γυναίκα παρασύρθηκε απο το δικό της αυτοκίνητο, του οποίου φαίνεται πως λύθηκε το χειρόφρενο με αποτέλεσμα η γυναίκαι να βρεθεί κάτω απο τις ρόδες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την 45χρονη παρέλαβε το ΕΚΑΒ και την μετέφερε σε νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχουν οι γιατροί η γυναίκα έχει σοβαρά κατάγματα σε όλο της το σώμα, ωστόσο όπως φαίνεται δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.